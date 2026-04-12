«Хочеться зникнути». MELOVIN назвав причину, чому вирішив піти зі сцени

Співак MELOVIN в інтерв'ю проєкту Розмова пояснив своє рішення зробити паузу з 2027 року в сценічній діяльності. Артист назвав своє рішення «зрілим».

«Мені хочеться вивчити себе без сцени. У мене немає терміну. Я знаю, що я повернуся. Це я знаю точно. 10 років на сцені. В мене стало питання: „Хто я без сцени?“. Я ні з ким не радився, це моє суто бажання. Це не потребує порад, це внутрішнє, зріле бажання піти зі сцени на якийсь необмежений час. Хочеться зникнути, і нарешті розділити роботу з особистим. Я більше не можу бути артистом на автоматі», — додав артист.

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MELOVIN також зазначив, що не вживає алкоголь три роки, але приймає антидепресанти вже пів року. «Я пройшов через біль, втрати й повну переоцінку життя. Прекрасно мені зараз», — каже співак, який страждав від панічних атак і проходив лікування у психіатричній лікарні.

За словами Меловіна, у нього генералізований тривожний розлад. «Це спітнілі долоні, здається, що я вмираю, якийсь кінець світу. Це безконтрольний страх», — пояснив співак.

MELOVIN також розсекретив, скільки заробляє з роялті. На місяць це 5−6 тисяч доларів.

Нещодавно MELOVIN повідомив про розрив стосунків із парамедиком ЗСУ Петром Злотою.