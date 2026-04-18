Продюсер Михайло Ясинський назвав причину, чому Марія Яремчук пішла зі сцени

Ясинський, який співпрацював з Марією, вважає, що Яремчук ще повернеться до кар'єри співачки. Продюсер також додав, що Яремчук створена для сцени.

«Психологічно вона виявилася не готова до системної роботи. Дуже шкода. Талановита, не те слово. Вона красива у всіх своїх проявах. У вокалі, у спілкуванні, у роботі з залом. Я вважаю, ця пауза, яка виникла, це, напевно, так має бути, і вона на сцену ще повернеться. Вона створена для цього. Прям створена, зліплена. Вона — ідеальний артист, ідеальний український артист. У неї стільки цієї нашої природи, це унікальний випадок. У неї були панічні атаки, вона сама про це говорила. Я не розкриваю чужих таємниць. Їй було дуже важко виходити на сцену. Я був свідком ситуації, коли її наш менеджер прямо виштовхував. Але, що відбувалося далі, виходячи на сцену, вона заповнювала собою не тільки сцену, а й увесь зал. Говорячи не голосно, не провокуючи зал на якусь емоцію. А просто як струмочок її мова ллється. Цього не навчиш, а у неї це є. Буде несправедливо і неправильно, і буде біда якщо її талант сценічний і артистичний буде не реалізований», — прокоментував Михайло Ясинський.

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У 2024 році вийшов документальний фільм про Назарія Яремчука — Яремчук: Незрівнянний світ краси, продюсеркою якого виступила Марія Яремчук. У 2024 артистка вперше стала мамою.