Британська акторка Гелена Бонем Картер пішла з популярного проєкту HBO Білий лотос лише через три дні після старту знімання четвертого сезону у Франції. Інсайдери розкрили всі подробиці відходу Картер.

Як повідомляє The Daily Mail, знімання з Картер почалися у вівторок, 21 квітня. Бонем Картер приєдналася до акторського складу разом із Гізер Грем і Стівом Куганом. Однак до п’ятниці Картер уже летіла назад до Лондона. У серіалі також знімаються Сандра Бернхард, Венсан Кассель і Розі Перес.

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«У розпал знімання четвертого сезону стало очевидно, що персонаж, створений Майком Вайтом для Гелени Бонем Картер, не відповідав образу на знімальному майданчику», — йшлося у заяві HBO. Такий поворот подій практично безпрецедентний у світі престижного телебачення. І відразу ж було зазначено, що у заяві делікатно уникається критика Бонем Картер. «Добре, що Майк (Майк Вайт — сценарист і режисер Білого лотоса) взяв провину на себе», — сказав один із його друзів з Голлівуду.

Цю думку поділяють і джерела у Лондоні, які чули, що саме Бонем Картер вирішила піти. «Я думаю, вона сама пішла», — сказав один із них. Ті ж інсайдери повідомили, що актрисі виплатять повну суму — близько півмільйона доларів, — що має пом’якшити незручність ситуації. Майк Вайт відомий своєю «скрупульозністю» у процесі кастингу. Персонаж Картер був і залишається центральним. Раніше актори зазначали, що Вайт переписує діалоги й змінює сюжетні лінії просто під час знімання. «Це нетрадиційний і вкрай стресовий спосіб роботи, і дехто вважає, що він провернув цей трюк у Франції, і саме тому втратив свою головну актрису», — додав інсайдер.

Джейсон Айзекс, зірка третього сезону, скаржився в інтерв'ю: «Він (Вайт) ніколи не припиняв доопрацьовувати майбутню сцену або сцену, яку щойно зняв. Часто він вигукував речення з-за камери, і ти думаєш: „Він що, серйозно?“».

Тим часом подруга Бонем Картер зазначила: «Майк — свого роду творчий диктатор. Він повністю контролює те, як розповідаються його історії. Я можу тільки припустити, що Майк Вайт створив для Гелени дуже специфічний персонаж, який чомусь їй не підійшов. Можливо, вона просто не повірила у нього. Гелена — дуже особлива людина і чудова актриса. Дивно, що вона пішла, тому що з Геленою неймовірно приємно працювати, її всі люблять».

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Вайт почав свою кар'єру як сценарист підліткового серіалу Бухта Доусона у 90-х роках, а потім писав сценарії і продюсував фільми, зокрема Школу року для свого друга, актора Джека Блека. Серед інших його продюсерських і сценарних робіт — фільм Емодзі і серіал HBO 2011 року Просвітлена. В останньому головну роль виконала оскароносна Лора Дерн, яка, як було оголошено, замінить Бонем Картер. Як повідомляє Deadline, Дерн зіграє нового персонажа, якого Вайт розробляє і пише для неї.

Новий сезон Білого лотоса знімають на Французькій Рив'єрі, у таких місцях, як Канни, Сен-Тропе і Монако. Частина зйомок пройде у Парижі, але сюжетна лінія, пов’язана з Каннським кінофестивалем, в основному розгортатиметься на Лазурному березі.