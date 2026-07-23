Звинувачують в неналежному розподілі майна: брати покійного актора Чедвіка Боузмана подали позов проти його вдови

Брати американського актора Чедвіка Боузмана, відомого завдяки ролі Чорної партнери у фільмах Марвел, подали позов проти його вдови, Тейлор Сімони Ледвард. Вони хочуть усунути її з посади розпорядника його майна.

Про це повідомляє !E News.

У документах Кевін і Деррік Боузмани стверджують, що Тейлор неналежним чином розподілила активи покійного актора, що включають понад 3,8 мільйона доларів готівкою та інші активи. Вони подали позов від імені батьків.

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У 2022 року суд розподілив майно актора — по 25 відсотків його майна між батьками Чедвіка, Лероєм Боузманом та Керолін Боузман .

«Майже через чотири роки [Тейлор] досі не розподілив спадщину. [Тейлор] продовжує здійснювати односторонній контроль над спадщиною покійного, позбавляючи родину покійного можливості нарешті закрити цю справу та брати участь у прийнятті рішень щодо питань, що стосуються інтересів Лероя та Керолін у спадщині покійного», — йдеться у позові від 17 липня.

Тейлор вказала, що загальна вартість активів Чадвіка включає 151 тис. доларів готівкою, 241 тис. доларів на рахунку IRA та акції компанії Chadwick Boseman, Inc. на суму 3,3 мільйона доларів.

У 2022 році суд визнав перелік активів, наданий Тейлор, «правдивим і коректним» та зазначив, що вона відмовилася від своєї винагороди як адміністраторки.

Однак Кевін і Деррік стверджують у позовній заяві, що Тейлор «не надала повного обліку» активів Чедвіка, мовляв, що його спадщина насправді включає більше активів, таких як «роялті та резидентні виплати, права на зображення та інтелектуальну власність, нерухоме майно, раніше нерозкритий банківський рахунок» та інше особисте майно.

Крім того, брати стверджують, що Тейлор «не надала офіційного звіту» щодо численних резидентних виплат від SAG-AFTRA, отриманих з 2020 року. Вони звинувачують її у не розподілі права на образ та інтелектуальну власність актора.

«Ці права належать спадкоємцям покійного, але як видається, ними управляє компанія Chadwick Boseman, Inc., юридична особа, що повністю контролюється [Тейлор] і через яку вона продовжує отримувати прибуток від слави покійного», — йдеться у позові.

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Зрештою брати додали, що Тейлор «перешкоджає» їм «реалізовувати вигідні бізнес-можливості, які могли б принести користь літнім батькам покійного».

У 2016 році в Чедвіка Боузмана діагностували рак товстого кишківника III стадії, який з часом переріс у IV стадію. 28 серпня 2020 року він помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 43-х років.

У 2021 році він посмертно отримав Золотий глобус за найкращу чоловічу роль у фільмі Ма Рейні: мати блюзу. Того ж року він був номінований на Оскар, але тоді переміг Ентоні Гопкінс. У листопаді минулого року актор отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді.