Британський король Чарльз перебуває із чотириденним офіційним візитом у США . Тим часом британські ЗМІ пригадали усі три зустрічі Чарльза ІІІ із президентами США та показали, як змінився за 56 років Овальний кабінет.

Чинний король Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльз ІІІ тричі відвідував США з державними візитами — двічі у статусі принца Уельського, і один раз зараз у статусі короля.

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Вперше він побував у Білому домі в 1970 рокі на зустрічі із президентом Річардом Ніксоном. Вдруге — у 2015 році він в Овальному кабінеті зустрічався із Бараком Обамою, а зараз король Чарльз перебуває у чотириденній поїзді до США і вже зустрівся з Дональдом Трампом.

Фото: HENRY NICHOLLS/Pool via REUTERS

Британські журналісти із видання Hello зіставили три фото короля Чарльза і трьох президентів США в різні роки в Білому домі і показали, як Овальний кабінет змінився за 56 років — з 1970-го по 2026-й.

Колаж опублікований у соцмережах.

Що відомо про візит короля Британії до США

Шестиденний візит британського короля Чарльза III стартував 27 квітня у Вашингтоні, округ Колумбія — заплановані подальші зупинки в Нью-Йорку і Вірджинії.

28 квітня він звернувся до двох палат Сенату і заявив про необхідність підтримувати Україну.

Після Вірджинії король самостійно відправиться на Бермудські острови. Він стане першим монархом Великої Британії, який відвідав заморську британську територію.