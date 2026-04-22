На тлі повернення гурту на сцену. У Південній Кореї можуть заарештувати засновника BTS через підозру у шахрайстві

Південнокорейська поліція вимагає ордер на арешт голови агенції HYBE, що стоїть за гуртом BTS , Бан Ші Хьока через підозру у масштабному інвесторському шахрайстві на суму понад $130 мільйонів.

Про це повідомляє The Guardian.

Сеульське поліцейське управління підтвердило, що звернулося до прокурорів із запитом на судовий ордер на арешт засновника та керівника HYBE.

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Розслідування у справі триває з листопада 2025 року. За даними слідства, Бан Ші Хьока у 2019 році нібито переконував інвесторів, що компанія не планує виходити на біржу. Це могло спонукати їх продати свої акції фонду прямих інвестицій до того, як компанія провела первинне розміщення акцій.

Поліція вважає, що фонд, можливо, виплатив Бан Ші Хьок близько $136 мільйонів у додатковій угоді, яка обіцяла йому 30% прибутку від продажу акцій.

У заяві для агентства Associated Press юридична команда Бана не відповіла безпосередньо на звинувачення, але зазначили, що поліція домагається арешту Ші Хьока, «попри повну та послідовну співпрацю зі слідством протягом тривалого періоду».

HYBE — ключова компанія у кейпоп-індустрії. Вона виросла із лейблу Big Hit Entertainment, заснованому у 2005 році. Наразі HYBE керує не лише BTS, але й іншими популярними гуртами — Seventeen, Le Sserafim та Katseye.

Юридичні проблеми Бан Ші Хьока відбуваються на тлі повернення BTS на сцену майже після чотирьох років перерви.