Більше не «мамин хлопчик». Бруклін Бекхем на тлі сімейного розколу перекрив тату зі згадками про батьків

Бруклін Бекхем замаскував свої татуювання на тілі, присвячені батькам – Вікторії та Девіду Бекхемам. Татуювання із написом «мамин хлопчик» він прикрив зображенням весільного букету дружини Ніколи Пельтц.

Бруклін Бекхем, який мав татуювання на грудях з написом дрібними літерами «мамин хлопчик», ще минулого року розпочав процес його перекриття. Про це пише Hello!

Реклама

Бруклін символічно перекрив напис малюнком весільного букета його дружини із їхнього весілля у 2022 році. Оновлене татуювання він «засвітив» на фотографії свого торсу, якою поділився в Instagram.

Татуювання "мамин хлопчик" Бруклін перекрив зображенням весільного букету дружини / Фото: brooklynpeltzbeckham в Instagram

Це не перше татуювання, яке Бруклін закрив. Первісток Вікторії та Девіда Бекхемів також замаскував напис «тато» на татуюванні із якорем на його руці. Цікаво, що під якорем він усе ж залишив напис «Люблю тебе, Баст» — саме таке прізвисько Девід Бекхем дав своєму синові.

Напис "мамин хлопчик" раніше прикрашало груди хлопця / Фото: brooklynpeltzbeckham в Instagram

Також Бруклін Бекхем стер сердечко, де був надпис зі словом «мама». Натомість його тіло прикрашають численні татуювання на честь дружини, Ніколи Пельтц.

Татутювання із написом "Тато" на якорі, до того, як Бруклін замаскував напис / Фото: brooklynpeltzbeckham в Instagram

Прихильники Брука пишуть, що разом із татуюваннями про батьків, він замаскував і написи, присвячені своїм братам. Проте підтвердження цього наразі не було.

Зауважимо, що замаскувати татуювання, присвячені рідним, Бруклін вирішив на тлі серйозної сварки із сім'єю. Бруклін Бекхем вже рік не підтримує зв’язку зі своєю родиною. Раніше він заявляв, що його батьки «намагаються зруйнувати його стосунки із дружиною». Найстарший із дітей Бекхемів одружений із донькою американського промисловця і мільярдера Нельсона Пельтца, Ніколою.

Бруклін розповідав про негідну поведінку своєї мами Вікторії на їх з Ніколою весіллі. Також він заблокував членів своєї раніше дружної сім'ї в Instagram. До цього хлопець часто публікував милі сімейні дописи у своїх соцмережах — із мамою, татом, братами та сестрою.

У День батька Девід і Вікторія Бекхеми простягнули руку примирення своєму синові Брукліну, але він проігнорував цей жест. Ба більше, до цього його молодша сестра Гарпер спробувала передати брату лист із проханням про примирення, але представники Ніколи та Брука лиш вкотре звинуватили Вікторію та Девіда Бекхемів у спланованому підлаштуванні цього візиту.