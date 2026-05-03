Через розкол у родині. Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц проігнорували день народження Девіда Бекхема

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц другий рік поспіль пропустили день народження Девіда Бекхема. Колишній футболіст 2 травня відсвяткував свій 51-й день народження, і його родина, за винятком відчуженого сина і невістки, оточила його любов’ю.

Уже понад рік Бруклін не підтримує зв’язок зі своєю сім'єю через серйозну сварку. Про це повідомляє The Sun. Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц проігнорували день народження Девіда Бекхема в Instagram.

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Вікторія Бекхем очолила привітання своєму чоловікові з днем народження і висловила свою любов, поділившись серією особистих знімків. «Ти — наш світ, наше все. Ми тебе дуже любимо! З днем народження найкращого чоловіка, тата, сина, брата і друга», — написала Вікторія.

Брати Брукліна, Ромео і Круз, також привітали свого батька. «З днем народження, тату, дуже тебе люблю. Дякую тобі за все, що ти робиш», — зазначив Ромео і додав архівне фото. Круз Бекхем опублікував фотографію, на якій він співає своєму батькові під гітару на яхті. Дівчина Круза Джекі Апостол також поділилася зворушливим постом на честь дня народження Девіда.

Фото: instagram.com/romeobeckham

Фото: instagram.com/cruzbeckham

«З днем народження, Девід Бекхем. Спасибі тобі за те, що ти є взірцем для наслідування. Як же це багато значить, коли є така людина, як ти, на яку можна рівнятися, особливо в тому, як ти ставишся до людей. Нам так пощастило, що ми можемо відсвяткувати ще один твій день народження», — написала Джекі.

Фото: instagram.com/jackie.apostel

Як відомо, Джекі Апостол (дівчина Круза Бекхема) і Кім Тернбулл (дівчина Ромео Бекхема) зміцнили свої позиції в сім'ї Бекхемів після того, як Бруклін і Нікола Пельтц відвернулися від Девіда і Вікторії.

Нагадаємо, Бруклін Бекхем звинуватив батьків у навмисному руйнуванні його стосунків із дружиною. Зараз Бруклін і Нікола проживають у маєтку батька Ніколи, мільярдера Нельсона Пельтца, у Флориді. Нещодавно Вікторія Бекхем вперше прокоментувала конфлікт із сином Брукліном.