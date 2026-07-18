На стадіоні Стад де Франс у Парижі. Еммануель і Бріжит Макрон відвідали концерт гурту BTS

Президент Франції Еммануель Макрон та його дружина, перша леді Бріжит Макрон, здивували публіку, з'явившись на концерті південнокорейського гурту BTS на стадіоні Стад де Франс у Парижі.

17 липня Еммануель і Бріжит Макрон відвідали один із двох концертів відомого корейського гурту. Париж став останньою зупинкою європейської частини туру BTS Arirang World Tour. Концерт, на який французи чекали сім років, відбувся з аншлагом і зібрав 88 тисяч глядачів. Як повідомляє Gala.fr, Бріжит та Еммануель Макрон не залишилися непоміченими.

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Французький лідер і перша леді спостерігали за концертом зі спеціальної зони позаду танцювального партеру. Крім того, президент і перша леді з’явилися на великому екрані під захоплені вигуки публіки.

France's President #EmmanuelMacron with First Lady #BrigitteMacron were seen having a blast with ARMY bombs at #BTS' sold-out concert in Paris tonight! ❤️‍🔥pic.twitter.com/wDMOFVU7HJ — World Music Awards (@WORLDMUSICAWARD) July 17, 2026

Еммануель Макрон опублікував в Instagram відео з концерту. «Ласкаво просимо до Парижа», — написав Макрон. Шоу гурту BTS зі сценою з оглядом на 360 градусів тривало 2 години 15 хвилин. Наприкінці виступу учасник гурту Пак Чімін подякував паризькій публіці. «Це найбільша аудиторія в історії всіх концертів BTS. Я ніколи не забуду цей момент і те, що всі ці люди e Парижі чекали на нас. Гадаю, ми маємо повернутися!» — сказав виконавець. Після шоу Еммануель і Бріжит Макрон зустрілися з учасниками BTS.