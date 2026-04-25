Бріжит Макрон з дочкою Тіфен Озьєр побувала на відкритті Королівського театру у Марокко

Перша леді Франції Бріжит Макрон цього тижня відвідала Марокко, щоб бути присутньою на відкритті Королівського театру у Рабаті. На урочистому відкритті відбувся концерт піаністки та диригентки Діни Бенсаїд.

Захід пройшов у присутності високопоставлених членів марокканської королівської сім'ї: сестер короля Мухаммеда VI, Лалли Меріем і Лалли Хасни, а також його доньки Лалли Хадіджі. Усього лише вчетверте за дев’ять років перебування в Єлисейському палаці Бріжит Макрон подорожувала без свого чоловіка, президента Еммануеля Макрона. Про це повідомляє Gala.fr.

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Компанію першій леді Франції у Марокко склала її дочка, юристка Тіфен Озьєр (молодша з трьох дітей Бріжит Макрон від першого шлюбу банкіром з Андре-Луї Озьєром). У Stories Тіфен Озьєр (одружена з Антуаном Шазо, у пари двоє дітей) поділилася рідкісним фото з матір'ю. Для світського заходу Бріжит Макрон та її донька обрали вишукані елегантні вечірні сукні.

Перша леді Франції з’явилася у довгій бордовій сукні, яка була розшита сотнями блискучих леліток, а її донька — у мінімалістичній білій сукні. Бріжит Макрон рідко виходить у світ зі своїми дітьми Себастьяном, Лоранс і Тіфен.

Бріжит Макрон з дочкою Тіфен Озьєр / Фото: instagram.com/tiphaineauziere

Нещодавно Еммануель і Бріжит Макрон приймали президента Мавританії Мохаммеда Ульд Газуані та його дружину Марієм Мінт Мохаммед Фадель Ульд Дах на вечері в Єлисейському палаці.