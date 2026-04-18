Сукня-футляр і кольє Louis Vuitton. Бріжит Макрон в елегантному образі з’явилася на державній вечері у Єлисейському палаці

Президент Франції Еммануель Макрон і його дружина, перша леді Франції Бріжит Макрон приймали президента Мавританії Мохаммеда Ульд Газуані та його дружину Марієм Мінт Мохаммед Фадель Ульд Дах на вечері в Єлисейському палаці.

На державній вечері Бріжит Макрон продемонструвала вишуканий вечірній образ. Як повідомляє Gala.fr, перша леді Франції обрала довгу червону сукню-футляр від Bismarck з довгими рукавами та круглим вирізом. Ця мінімалістична сукня також відсилала до французького прапора. Вечірній образ Бріжит Макрон доповнювали клатч Balmain з телячої шкіри й туфлі на високих підборах.

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Увагу також привернули прикраси Louis Vuitton. Бріжит Макрон одягла кольє LV Flower Comet з блискучого металу золотистого кольору, яке утворює витончену криву, подібну до дуги комети на нічному небі, і браслет у тон. Кольє за 1230 доларів доповнено монограмою у вигляді квітів, яка прикрашена блискучими стразами. Перша леді Франції уклала волосся в елегантний пучок.

Нагадаємо, 10 квітня президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон зустрілися з Папою Римським Левом XIV у Ватикані. Офіційна зустріч високого рівня відбулася в Апостольському палаці (офіційна резиденція Папи Римського). Перша леді дотрималася специфічного дрес-коду на зустрічі з Папою Левом XIV.