Тепло привітала Олену Зеленську. Бріжит Макрон у вишуканій сукні-пальті з’явилася на військовому параді у Парижі

15 липня, 10:32
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, перша леді Бріжит Макрон, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська на параді з нагоди Дня взяття Бастилії (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, перша леді Бріжит Макрон, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська на параді з нагоди Дня взяття Бастилії (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)

Перша леді Франції Бріжит Макрон продемонструвала елегантний образ на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії. У вівторок, 14 липня, перша леді Франції разом із чоловіком, президентом Еммануелем Макроном, вітала високопоставлених гостей. 

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14 липня Франція відзначила своє головне національне свято — День взяття Бастилії. Бріжит Макрон залишилася вірною своєму бездоганному стилю. На традиційному параді з нагоди свята перша леді з’явилася у вишуканій білій сукні-пальті двобортного крою від Louis Vuitton. Про це повідомляє Gala.fr.

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Щоб доповнити бездоганний образ, Бріжит Макрон обрала стильні аксесуари. Коричневі туфлі-човники з гострим носком, сонцезахисні окуляри Miu Miu та сумка Louis Vuitton Slim Trunk, дизайн якої натхненний культовими валізами французького модного Дому, завершили ансамбль першої леді. Сумка виготовлена з телячої шкіри та оздоблена фурнітурою золотистого відтінку й ланцюжком. Вартість сумки становить 4200 доларів. Бріжит Макрон вкотре обрала позачасовий елегантний образ, підтвердивши свою любов до строгих класичних силуетів.

Бріжит Макрон з Еммануелем Макроном (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
Бріжит Макрон з Еммануелем Макроном / Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Високопоставлені гості на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
Високопоставлені гості на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі / Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Бріжит Макрон у сукні-пальті від Louis Vuitton (Фото: REUTERS/Tom Nicholson)
Бріжит Макрон у сукні-пальті від Louis Vuitton / Фото: REUTERS/Tom Nicholson

Це останній парад з нагоди Дня взяття Бастилії, у якому Бріжит Макрон взяла участь як перша леді перед президентськими виборами 2027 року. Перша леді Франції особливо тепло привітала президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.

Голова Національних зборів Яель Брон-Піве, президент України Володимир Зеленський та Бріжит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона (Фото: REUTERS/Tom Nicholson)
Голова Національних зборів Яель Брон-Піве, президент України Володимир Зеленський та Бріжит Макрон, дружина президента Франції Еммануеля Макрона / Фото: REUTERS/Tom Nicholson
Бріжит Макрон з Еммануелем Макроном (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
Бріжит Макрон з Еммануелем Макроном / Фото: REUTERS/Benoit Tessier
REUTERS/Benoit Tessier
Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Редактор: Оксана Ткаченко

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