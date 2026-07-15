Тепло привітала Олену Зеленську. Бріжит Макрон у вишуканій сукні-пальті з’явилася на військовому параді у Парижі
Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, перша леді Бріжит Макрон, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська на параді з нагоди Дня взяття Бастилії (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
Перша леді Франції Бріжит Макрон продемонструвала елегантний образ на військовому параді з нагоди Дня взяття Бастилії. У вівторок, 14 липня, перша леді Франції разом із чоловіком, президентом Еммануелем Макроном, вітала високопоставлених гостей.
14 липня Франція відзначила своє головне національне свято — День взяття Бастилії. Бріжит Макрон залишилася вірною своєму бездоганному стилю. На традиційному параді з нагоди свята перша леді з’явилася у вишуканій білій сукні-пальті двобортного крою від Louis Vuitton. Про це повідомляє Gala.fr.
Щоб доповнити бездоганний образ, Бріжит Макрон обрала стильні аксесуари. Коричневі туфлі-човники з гострим носком, сонцезахисні окуляри Miu Miu та сумка Louis Vuitton Slim Trunk, дизайн якої натхненний культовими валізами французького модного Дому, завершили ансамбль першої леді. Сумка виготовлена з телячої шкіри та оздоблена фурнітурою золотистого відтінку й ланцюжком. Вартість сумки становить 4200 доларів. Бріжит Макрон вкотре обрала позачасовий елегантний образ, підтвердивши свою любов до строгих класичних силуетів.
Це останній парад з нагоди Дня взяття Бастилії, у якому Бріжит Макрон взяла участь як перша леді перед президентськими виборами 2027 року. Перша леді Франції особливо тепло привітала президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську.