«Бачила дурість і злобу світу». Бріжит Макрон розповіла, як змінилася за роки президентства її чоловіка

Перша леді Франції Бріжит Макрон розповіла, як змінилися як особистість з того часу, як її чоловік Еммануель Макрон став президентом Франції у 2017 році.

Про це повідомляє The Telegraph.

Макрон дала інтервʼю газеті La Tribune Dimanche, у якому заявила, що раніше у неї було «нормальне життя». Однак життя у статусі першої леді зробило її «сумнішою та цинічнішою».

Реклама

«Діти, робота, злети і падіння, як і в усіх інших. Ось, ці 10 років пролетіли так швидко. Вони були такими насиченими. Я бачила темряву світу, дурість, зло. Іноді мені важко бачити блакитне небо. У мене бувають моменти песимізму, яких раніше не було», — сказала Макрон.

Це інтервʼю вийшло на тлі заяв Еммануеля Макрона про те, що він піде з політики у 2027 році — після закінчення свого другого терміну.

Протягом усього періоду перебування Макрона на посаді президента Франції, Бріжит Макрон була об'єктом теорій змови та хибних звинувачень у тому, що вона трансгендерна жінка.

5 січня 2026 року суд у Парижі визнав 10 осіб винними у кібербулінгу Макрон. Вони неправдиво стверджували, що дружина президента Франції народилася чоловіком, та пов’язували їхню 24-річну різницю у віці з педофілією.

Макрон не була присутня на дводенному судовому процесі в жовтні 2025-го. Але напередодні оголошення вироку, 4 січня, в етері національного телеканалу TF1 вона заявила, що розпочала судовий процес, щоб «показати приклад» у боротьбі проти домагань.

Подружжя Макронів також подали позов про наклеп у Сполучених Штатах проти консервативної інфлюенсерки Кендіс Оуенс, яка поширювала подібні твердження.