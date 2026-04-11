Дотрималася протоколу з витонченістю. Бріжит Макрон у монохромному образі з’явилася на аудієнції у Папи Римського

У п’ятницю, 10 квітня, президент Франції Еммануель Макрон і перша леді Бріжит Макрон зустрілися з Папою Римським Левом XIV у Ватикані.

Еммануель і Бріжит Макрон уперше були прийняті у Ватикані Левом XIV, майже через рік після його обрання. Офіційна зустріч високого рівня пройшла в Апостольському палаці (офіційна резиденція Папи Римського).

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Як повідомляє Madame.Lefigaro, Бріжит Макрон дотрималася специфічного дрес-коду на зустрічі з Папою Левом XIV: стримане чорне вбрання, символ смиренності й скромності. Дотримуючись протоколу з витонченістю, перша леді Франції з’явилася у чорній сукні міді з тонким поясом на талії. Образ доповнили довгий чорний мереживний шарф і туфлі-човники з гострим носком на високих підборах.

Еммануель та Бріжит Макрон у Ватикані / Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Бріжит і Еммануель Макрон зустрілися з Папою Римським / Фото: Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS

У руках перша леді Франції тримала клатч My Dior від Dior з овечої шкіри, вартістю 2600 євро. Це творіння Джонатана Андерсона, художнього директора французького Дому моди класу люкс. Сумочка прикрашена підвісками D.I.O.R. і шкіряним бантом.

Фото: Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS

Бріжит Макрон зробила бездоганну укладку, яку вона часто демонструє на офіційних заходах. Це класичний пучок з кількома вільними пасмами, які м’яко обрамляють обличчя.

Бріжит Макрон у Ватикані / Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Нагадаємо, королева Іспанії Летиція одягла білу сукню на аудієнцію до Папи Лева XIV у Ватикані, і вона одна з усього семи жінок у світі, яким дозволено це робити.