«Розуміє, що досягла дна». Брітні Спірс пройде курс лікування від алкогольної та наркотичної залежності

Співачка Брітні Спірс лягла в реабілітаційний центр для лікування від наркотичної та алкогольної залежності через декілька тижнів після арешту за водіння у нетверезому стані .

Представник Спірс підтвердив Page Six у неділю, 12 квітня, що артистка добровільно пройде лікування. Джерела повідомили, що арешт став для Спірс «тривожним сигналом». Артистка «відчувала сором і збентеження» і «дуже шкодує» про те, що трапилося. «Останні кілька місяців були дуже важкими для неї», — сказало джерело.

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Попзірку затримав Каліфорнійський дорожній патруль 4 березня. Також, імовірно, під час арешту в її машині було виявлено невідому речовину, і вважається, що вона перебувала під впливом суміші алкоголю і наркотиків. Справу про водіння у нетверезому стані проти Брітні Спірс передано в окружну прокуратуру округу Вентура. Суд призначено на 4 травня. «Вона розуміє, що досягла дна», — повідомило джерело з оточення Спірс порталу TMZ.

В останні кілька тижнів співачку підтримували її сини Шон Престон і Джейден Джеймс. Великдень Спірс відсвяткувала зі своїми зірковими друзями — авторкою пісень Даян Воррен і актрисою Моллі Шеннон. Брітні Спірс уже багато років має проблеми з наркотиками — зокрема, з аддералом — та алкоголем.