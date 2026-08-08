«Ваша реакція справедлива». Бренд GUNIA прибрав Георгія Ґудзя з фотопроєкту до Дня Незалежності

Після презентації проєкту (бренд GUNIA створив символічну колекцію прикрас, натхненну абеткою Георгія Нарбута) у Мережі звернули увагу на те, що Георгій Ґудзь публікує в Instagram дописи під пісні російських виконавців. У нього також є фото з російським репером Гуфом, який виступав в анексованому Криму. Колекція GUNIA складається з позолочених підвісок із літерами української абетки, виконаними шрифтом Нарбута.

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Георгій Ґудзь і російський репер Гуф / Фото: instagram.com/gudzchamp

Обличчям літери «Ґ» обрали чемпіона світу з ММА Георгія Ґудзя, але після скандалу його вилучили з фотопроєкту. Героями фотосесії стали 32 людини (наразі — 31). Серед учасників — Василь Байдак, Джамала, Ельдар Шеріфов, Жанна Кадирова, Ліна Костенко, Маша Цуканова, Ігор Мягкий, Юлія Тичківська, Ярема Малащук та інші.

Бренд GUNIA визнав свою помилку та перепросив. «Ваша реакція справедлива. Нашою метою було показати людей, які формують сильний образ України та сучасну українську ідентичність у культурі, спорті, літературі, музиці, війську, спеціальних службах та інших сферах нашого життя. Водночас ми упустили важливі речі в його публічній комунікації. Це наша відповідальність. Саме тому його не буде в списку учасників проєкту. Ми вас чуємо і дякуємо за уважність та небайдужість, до сенсів, які ми створюємо разом. Ми вже зробили висновки й обіцяємо, що подібне не повториться. Нам щиро прикро за цю ситуацію», — йдеться у повідомленні.