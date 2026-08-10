«Відчував холод кулі у голові». Бред Пітт зізнався, що мав думки про самогубство через «сімейні проблеми»

Оскароносний голлівудський актор Бред Пітт розповів про гнітючі думки, які переповнювали його через сімейні проблеми. Актор зізнався, що думав про самогубство, як про полегшення свого стану.

Про це зірка Бійцівського клубу розповів в інтерв'ю Esquire. Він також зізнався, що більше не дотримується суворих заборон стосовно алкоголю і може дозволити собі кілька келихів вина.

Реклама

Раніше Бред Пітт розповідав про свою залежність від алкоголю, відвідання групи анонімних алкоголіків та повну відмову від спиртного. Проте зараз, як каже зірковий актор, його залежність — у минулому.

Також зірка Одного разу у Голлівуді розповів про свої суїцидальні думки. Він наголосив, що завжди був оптимістом, а про самогубство замислився лише одного разу.

«Я ніколи не мав суїцидальних думок, окрім одного короткого періоду. І тоді я просто не міг… Просто не бачив виходу. Біль був настільки гнітючим, що… Я не збирався діяти, але відчував холод кулі в моїй голові, і це було схоже на полегшення. І я подумав: «О, добре, тепер я розумію, самогубство — це просто пошук полегшення від болю», — поділився Бред Пітт.

Він додав, що завдяки неймовірному інстинкту самозбереження, для нього все тоді обійшлося. На уточнююче запитання журналіста, що викликало у нього такий гнітючий стан, Бред Пітт лаконічно відповів: «Сімейні проблеми».

Хоча актор і не вдавався до додаткових деталей, як відомо, у нього були проблеми під час розлучення з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Анджеліна звинуватила його у фізичному насильстві, а дехто з його дітей вирішили відмовитися від прізвища Пітт.