У справі французького маєтку. Суд заборонив Бреду Пітту отримати доступ до приватного листування Анджеліни Джолі

Про це повідомляє People.

5 травня суддя видав постанову про відхилення клопотання адвокатів Пітта, яке вимагало б від 50-річної Джолі передати 22 повідомлення, пов’язані зі суперечкою між нею та Піттом щодо виноробні.

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Пітт наполягав, що ці листи, зокрема спілкування акторки з її бізнес-менеджером, публіцистами та фінансовими консультантами, не підпадають під адвокатську таємницю.

Суддя вирішив, що актор не надав достатньо доказів, щоб скасувати цей захист. Проте суддя зазначив, що «подальший збір доказів може виявити нові факти», які «потенційно можуть спростувати» твердження Джолі, але додав, що Пітт «не зробив цього на основі наявних на цей час матеріалів справи».

Пануко також відхилив прохання Джолі про стягнення штрафу в розмірі 33 692 доларів, зазначивши, що такі санкції «не є обґрунтованими», оскільки позиція Пітта «мала під собою вагомі підстави».

«Це важлива перемога для пані Джолі», — заявив адвокат акторки Пол Мерфі.

Адвокат назвав дії Пітта «абсолютно неприпустимими», оскільки ці листи є конфіденційними. Він також додав, що ця вимога «є частиною звичної поведінки пана Пітта, який вимагає контролю над усім, що стосується Анджеліни, включаючи контроль над її спілкуванням із власними адвокатами»

Тим часом джерело, близьке до Пітта, стверджує: «Суддя дозволив команді Пітта переглянути [рішення] у міру появи нових доказів. Примітно, що Джолі приховала так багато документів як конфіденційні. Це лише частина доказів у справі».

Що відомо про суд у справі про продаж французького маєтку

Château Miraval — це маєток на 35 кімнат та великий виноградник, який зараз коштує близько $500 мільйонів. Це майно Джолі і Пітт придбали у 2011 році.

Пітт і Джолі розлучилися у 2016 році, але обидвоє продовжували зберігати свої частки, доки у 2021 році Анджеліна не сказала Бреду, що хоче вийти з бізнесу.

Актори майже домовилися про те, що Бред викупить 50% акцій Анджеліни, але посварилися після того, як Пітт запропонував підписати угоду про нерозголошення інформації у зв’язку з купівлею частки.

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Château Miraval / Фото: winalist

Анджеліна Джолі стверджувала, що таким чином ексчоловік хоче нібито змусити її мовчати про домашнє насильство. Бред Пітт же стверджував, що акторка відмовилася від угоди з ним, бо вже домовилася з Stoli Group, що належить російському олігарху Юрію Шефлеру.

У 2022 році Бред Пітт подав до суду на ексдружину через угоду з компанією російського олігарха. Він заявляв, що Джолі продала маєток без його згоди, тим самим порушила їхню угоду про розпоряджання спільним майном, а сам продаж без його згоди є недійсним.

Анджеліна Джолі подала до суду клопотання про відхилення претензій Бреда Пітта у цій справі. Однак у листопаді 2024 року суддя Верховного суду Лос-Анджелеса відхилила позов Джолі через те, що угода між акторами мала юридичну силу.

У липні 2025-го Бред Пітт звернувся до суду з вимогою допитати колишню дружину у цій справі. Юристи актора також вимагають допитати росіянина, який був посередником у справі про продаж маєтку Шефлеру. У грудні минулого року Бред Пітт здобув важливу юридичну перемогу у судовій суперечці щодо маєтку. Суд у Лос-Анджелесі постановив, що акторка повинна передати серію раніше прихованих особистих повідомлень, пов’язаних зі справою.

Суддя погодився з юридичною командою Пітта в тому, що певні комунікації мають бути розкриті в повному обсязі. Акторці було наказано надати невідредаговані версії раніше прихованих повідомлень, якими обмінювалися особи. Їй дали 45 днів на виконання рішення.

Зголом це рішення скасували в апеляції.

На початку квітня стало відомо, що Джолі хоче відкласти судове засідання у справі продажу маєтку. Розгляд судової справи призначили на 1 лютого 2027 року, але Анджеліна просить перенести його на листопад 2027-го. Пітт готовий перенести розгляд на два місяці, але не на кінець 2027 року.