Останні роки жила в Португалії. Легендарну британську співачку Бонні Тайлер поховають у рідному Уельсі

Родина легендарної британської співачки 1980-х Бонні Тайлер підтвердила , що її поховають у рідному місті в Уельсі попри те, що вона останні роки жила в Португалії, пише BBC.

Прощання з Бонні Тайлер триватиме кілька днів. 15 серпня труну зі співачкою доставлять до її будинку на мисі Мамблз 15:30 за британським літнім часом. Родина просить шанувальників Тайлер вишикуватись уздовж Ньютон-роуд о 15:15, щоб віддати їй шану.

Реклама

17 серпня пройде заупокійна служба в церкві Святої Марії у Суонсі. Далі труну повезуть до села Скевен, Ніт-Порт-Толбот, де відбудеться приватна церемонія прощання для родини.

Родина артистки закликала її шанувальників зробити пожертву двом благодійним організаціям, які підтримувала Тайлер — Дитячій лікарні в Кардіффі та Центру Cymru, де допомагають дітям з церебральним паралічем.

Фото: REUTERS/Dylan Martinez/File Photo

Бонні Тайлер померла 8 липня у Португалії. У травні співачка перенесла екстрену операцію на кишківнику в лікарні поблизу Фару, Португалія, де вона жила. Пізніше її ввели в штучну кому, щоб допомогти їй одужати. У середині червня артистку вивели з коми. Тоді її представник заявив, що вона залишається «дуже хворою та перебуває у відділенні інтенсивної терапії».

Тайлер стала однією з найбільш упізнаваних співачок 1980-х років. Її кантрі-поп-балада It’s a Heartache посіла четверте місце в британському чарті синглів і третє — в американському Billboard Hot 100.

Найбільший її хіт — Total Eclipse of the Heart — очолив чарти у Великій Британії та США, а цього року пісня подолала позначку в 1 мільярд прослуховувань на Spotify. Таким чином вона стала першою валлійською виконавицею, яка посіла перше місце в хіт-параді США.

Тайлер представляла Велику Британію на пісенному конкурсі Євробачення у 2013 році, посівши 19-те місце з 26. У 2023-му була нагороджена орденом Британської імперії за заслуги перед музикою.