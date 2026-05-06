Акторка не отримала компенсації. Блейк Лайвлі і Джастін Бальдоні досягли мирової угоди у справі про сексуальні домагання

Американські актори Блейк Лайвлі й Джастін Бальдоні врегулювали свою судову суперечку , що виникла після знімання фільму Покинь, якщо кохаєш . Тоді акторка подала позов проти Бальдоні через домагання, а він звинуватив її у наклепі.

Про це повідомляє Variety.

У спільній заяві акторів йдеться, що сторони розв’язали суперечку. Вони також висловили сподівання, що далі учасники суперечки просуватимуться у своїх справах конструктивно і мирно.

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«Кінцевий продукт — фільм Покинь, якщо кохаєш — є джерелом гордості для всіх нас, хто працювали над його створенням», — оголосили адвокати Бальдоні та Лайвлі.

За даними Variety, Лайвлі погодилася відкликати три пункти свого позову проти компанії Бальдоні Wayfarer Studios та команди піарників, уникнувши судового розгляду, який мав розпочатися 18 травня. Йдеться про порушення контракту, помсту та сприянні помсти.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo/

Таким чином актори уникнули багатомільйонних витрат на федеральний судовий розгляд. TMZ, Page Six та Variety пишуть, що Лайвлі не отримала жодної компенсації в рамках мирової угоди. Сторона Бальдоні, як повідомлялося, була «в захваті» від вирішення справи.

При цьому акторка все ще розглядає клопотання про відшкодування судових витрат та збитків у зв’язку з невдалим позовом Бальдоні про наклеп проти неї.

«Будь-хто, хто претендує на підтвердження умов конфіденційної угоди на цю мить, вводить вас в оману. Більше інформації про цю конфіденційну угоду буде на розгляді суду найближчими днями», — сказало джерело, близьке до справи.

Фото: REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo/

Що відомо про справу Джастіна Бальдоні і Блейк Лайвлі

У грудні 2024 року Блейк Лайвлі звинуватила колегу по фільму Покинь, якщо кохаєш Джастіна Бальдоні в сексуальних домаганнях та неналежній поведінці. Вона стверджує, що актор і режисер «цілував, притулявся до неї та торкався» без її згоди. Крім цього, він нібито негативно висловлювався про вагу акторки.

Згодом видання The New York Times опублікувало статтю, у якій стверджувало, що піарники Бальдоні навмисно дискредитувало акторку у соцмережах.

Крім цього, вони хотіли використати стосунки Блейк з її партнерами з інших проєктів для дискредитації. Зокрема, йшлося про Лейтон Містер, з якою Лайвлі грала у серіалі Пліткарка, Анну Кендрік, яка була партнеркою у фільмі Проста послуга, а також з Беном Аффлеком — партнером по фільму Місто.

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У відповідь Джастін Бальдоні подав позов на газету та акторку і її чоловіка Раяна Рейнольдса за наклеп.

Актор стверджував, що Лайвлі нібито вкрала у нього та його компанії Wayfarer фільм, погрожуючи не просувати його, а також що акторка поширювала неправдиву історію про те, що Бальдоні сексуально домагався та розпочав компанію з її дискредитації.

У червні 2025 року суддя Льюїс Ліман відхилив позов Бальдоні проти Лайвлі та Рейнольдса, а також проти The New York Times.

У квітні 2026-го суд також відхилив 10 із 13 претензій у позові Лайвлі. Серед тих претензій, які відхилили, були звинувачення у сексуальних домаганнях, змові та наклепі. Суд погодився розглядати лише звинувачення у порушенні контракту, помсті та сприянні помсти.