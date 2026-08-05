Американська співачка Біллі Айліш отримала головну роль у картині Під скляним ковпаком . Це екранізація однойменного роману письменниці та поетеси Сильвії Плат. Для співачки ця роль – дебютна у великому кіно.

24-річна Біллі Айліш вже приступила до зйомок. Вона виконує роль головної героїні — Естер Грінвуд. Кадри зі знімального майданчика у Торонто публікує People.

На них Біллі постає у незвичному для неї образі — із каштановим волоссям до плечей та в одязі у стилі 50 — 60-х: довгій зеленій сукні та червоному в’язаному светрі.

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Цікаво, що хоч роль у великому кіно для Біллі і дебютна, втім акторський досвід вона все ж має. У 2023 році зірка з’явилась у серіалі Рій, де виконала роль харизматичної лідерки секти Єви.

Біллі Айліш на зйомках / Фото: People

Ба більше, співачка навіть має два Оскари, щоправда, нагороди вона отримала за свою музику.

Під скляним ковпаком — єдиний роман американської письменниці та поетеси Сильвії Плат. Книга є напівавтобіографічною розповіддю життя авторки зі зміненими назвами місць та іменами людей. Головна героїня Естер Грінвуд отримує можливість пройти стажування у відомому журналі в Нью-Йорку, втім, у процесі стає психічно неврівноваженою. Її турбують переживання через смерть батька, а велике місто лякає та дезорієнтує її. В якийсь момент, аби втекти від нав'язливих думок, Естер вирішує скоїти самогубство.

Вперше книгу видали у 1963 році. Плат наклала на себе руки через місяць після першої публікації роману у Великій Британії.