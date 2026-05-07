Відвідали премʼєру фільму. Біллі Айліш та музикант Нет Вольф дебютували як пара на червоній доріжці

Про це повідомляє People.

24-річна співачка вийшла на червону доріжку в зеленій сорочці Polo від Ralph Lauren, яку одягла поверх білої сорочки з довгими рукавами. Вона доповнила образ чорною спідницею, а також яскраво-червоними гетрами.

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Фото: REUTERS/ David Swanson

Фото: REUTERS/ David Swanson

31-річним Вольф був одягнений у коричневий двобортний костюм поверх білої сорочки без краватки.

На червоній доріжці пара обіймалася та посміхалася фотографам.

Фото: REUTERS/ David Swanson

Премʼєра концертного фільму відбулася в Лос-Анджелесі. Серед гостей також був брат Біллі Айліш — Фіннеас. Режисером стрічки став Джеймс Кемерон.

Чутки про роман Біллі Айліш з Нетом Вольфом зʼявилися у березня 2025 року, коли їх побачили на виході з церемонії нагородження. У червні 2025 року їх сфотографували, коли вони цілувалися на балконі у Венеції. У лютому цього року пара разом відвідала церемонію вручення премії Ґреммі.

Вольф знявся у музичному кліпі на пісню Chihiro Айліш. Він разом з братом також виступали на розігріві під час туру співачки Hit Me Hard and Soft.

Під час інтерв'ю для Vogue у 2024 році, Вольф назвав Біллі «однією з тих людей, які майже у всьому, що роблять, перевершують інших».

Премʼєра фільму Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D) в Україні відбудеться 7 травня.