318 тисяч стібків та кристали Swarovski. Бейонсе показала свою другу сукню для Met Gala, натхненну «видом з нічного літака»

Американська співачка Бейонсе показала свою другу сукню для бал Інституту костюма музею Метрополітен, де вона була співкураторкою. Дизайнером вбрання став Олів'є Рустен.

Про це повідомляє People.

Бейонсе зʼявилася на червоній доріжці Met Gala в обтислій сукні, інкрустовані діамантами й стилізованій під скелет. Автором вбрання став дизайнер Олів'є Рустен.

Реклама

Як виявилося впродовж вечора вона змінила вбрання. Її вибір пав на чорно-золотий образ від Роберта Вуна під назвою «Сукня зірок». Вбрання натхненне «видом з нічного літака на прибережне місто, де Земля бачиться як золоте сузір'я».

Сукня мала 318 тисяч стібків вишивки — це найбільша кількість стібків на вбранні, яке коли-небудь створював модний дім. Такоє вона була прикрашена золотистими кристалами Swarovski. Загалом на її створення пішло 4340 годин ручної роботи.

Фото: Robert Wun/People

Ефемерний образ Бейонсе доповнювала прозора чорна вуаль, прикрашена кристалами.

Бейонсе відвідала зірковий гала-вечір разом зі своєю 14-річною донькою Блу Айві та чоловіком Jay-Z.

«Це сюрреалістичне відчуття, бо моя донька тут. Вона виглядає такою гарною. Неймовірно мати можливість розділити це з нею; я думаю, що вона виглядає неймовірно», — сказала Бейонсе в прямому ефірі Vogue.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Це була перша поява співачки на балу з 2016 року. Вона разом з Анною Вінтур, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс займалися організацією заходу.

Що відомо про цьогорічний Met Gala

Тема — Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів розглянути різні способи, у який дизайнери використовують тіло як чисте полотно. Під час створення суконь дизайнери надихалися відомими творами мистецтва.

До організаційного комітету увійшли:

дизайнер Ентоні Ваккарелло;

акторка Зої Кравіц;

співачки Сабріна Карпентер, Ліса з BLACKPINK, Doja Cat та Теяна Тейлор;

британський співак Сем Сміт;

моделі Алекс Консані, Палома Елсессер та Лорен Вассер;

нова головна редакторка Vogue Хлоя Малль;

баскетболістка Аджа Вілсон;

балерина Місті Копленд;

художниця Анна Веянт.

Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.

Реклама:

Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.