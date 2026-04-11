Через два роки після розставання. Бен Аффлек зробив прощальний подарунок Дженніфер Лопес

Актор і режисер Бен Аффлек передав колишній дружині, співачці та акторці Дженніфер Лопес, свою частку в особняку вартістю майже 60 мільйонів доларів. Аффлек повністю відмовився від своєї частки.

TMZ отримали судові документи, які показують, що Лопес і Аффлек внесли зміни в угоду про розподіл майна, яка передбачає «передачу майна між подружжям». У документі не уточнюється точний характер передачі, але джерела, безпосередньо обізнані з ситуацією, повідомили, що Аффлек передав Джей Ло всю свою частку (оцінюється у 10 мільйонів доларів) у нерухомості безплатно. Будинок із 12 спальнями, 24 ванними кімнатами й повноцінним баскетбольним майданчиком мав стати ідеальним сімейним гніздечком для Лопес і Аффлека.

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Бен Аффлек і Дженніфер Лопес купили нерухомість у травні 2023 року за 60 мільйонів доларів. Крім того, знаменитості витратили мільйони доларів на ремонт. Вони намагалися продати будинок з липня 2024 року — за місяць до того, як Джей Ло подала на розлучення, — але поки безрезультатно. Спочатку вони просили 68 мільйонів доларів, але у вересні знизили ціну до 52 мільйонів, але все ще безрезультатно. Минулого літа Аффлек і Лопес зняли особняк з продажу.

Що стосується причини такої щедрості Аффлека, то минулого місяця він продав свою компанію з розробки штучного інтелекту InterPositive Netflix за 600 мільйонів доларів. Аффлек і Лопес оформили своє розлучення у січні 2025 року.