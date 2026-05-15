Оголосили на Каннському кінофестивалі. Модель Барбара Палвін та актор Ділан Спроус чекають первістка

Угорська модель Барбара Палвін та американський актор Ділан Спроус повідомили під час Каннського кінофестивалю , що очікують на первістка. Подружжя перебуває у шлюбі вже три роки.

Подружжя відвідало прем'єру одного з найважливіших фільмів цьогорічного кінофестивалю — Паралельні історії, яка пройшла у четвер, 14 травня.

На червону доріжку топмодель вийшла одягнена в ніжно-блакитну сукню Miu Miu з короткими рукавами та спідницею, прикрашеною пір'ям. Вбрання підкреслювало стан Барбари.

Реклама

Ділан Спроус обрав класичний смокінгу. На червоній доріжці він обіймав та підтримував дружину.

Минулого року Палвін відкрито розповіла, що її шлях до материнства не був легким. У моделі діагностували ендометріоз та перенесла операцію. Зі слів Барбари, вона роками терпіла сильний біль, який вважала нормою, поки не звернулася до спеціаліста.

«Операція мені дуже допомогла. Рання діагностика та лікування дуже важливі для запобігання довгостроковим ускладненням», — писала модель на своїй сторінці в Instagram.

Барбара Палвін та Дідан Спроус познайомилися на вечірці у 2017 році. Вони почали зустрічатися у червні 2018-го. Влітку 2023 році вони одружилися.