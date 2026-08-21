«Тато просто був собою». Донька Андрія Кузьменка Барбара показала архівні фото з батьком

21 серпня, 12:02
Андрій Кузьменко із донькою Барбарою (Фото: Архівне фото dr.barbara.kuzmenko в Instagram)

Андрій Кузьменко із донькою Барбарою (Фото: Архівне фото dr.barbara.kuzmenko в Instagram)

Донька Кузьми Скрябіна показала милі фото зі свого дитинства. На знімках Барбара ще зовсім маленька, а поруч — тато, який тримає її на руках чи вчить кататись на лижах.

Ностальгійними знімками Барбара Кузьменко поділилась на своїй сторінці в Instagram. Вона зазначила, що зараз помічає багато рис свого батька у своєму характері.

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«Тато ніколи не намагався бути кимось іншим. Він просто був собою. Зараз я бачу його в собі — у характері, трудоголізмі, реакціях на складні ситуації, емпатії до людей і до нашого народу» — написала Барбара.

Кузьма з донькою (Фото: dr.barbara.kuzmenko в Instagram)
Кузьма з донькою / Фото: dr.barbara.kuzmenko в Instagram

Вона додала, що завжди буде вдячна йому за те, якою є. Барбара Кузьменко також закликала сходити на фільм про її батька Кузьма: Страшно веселий: «Буду дуже рада, якщо ви побачите його таким, яким він був для мене».

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Андрій Кузьменко із донькою Барбарою (Фото: dr.barbara.kuzmenko в Instagram)
Андрій Кузьменко із донькою Барбарою / Фото: dr.barbara.kuzmenko в Instagram
Кузьма Скрябін із донькою Барбарою (Фото: dr.barbara.kuzmenko в Instagram)
Кузьма Скрябін із донькою Барбарою / Фото: dr.barbara.kuzmenko в Instagram

Нагадаємо, що 13 серпня у прокат вийшов документальний фільм про лідера гурту Скрябін Андрій Кузьменка — Кузьма: Страшно веселий. У стрічці, яку зрежисував Артем Григорян, представлені ексклюзивні, небачені раніше архіви з життя співака.

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Редактор: Ірина Вихрущ

Теги:   Кузьма Скрябін

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