«Її це дратує». Барак Обама заявив, що необхідність бути лідером Демократичної партії через політику Трампа погано впливає на його шлюб

Колишній президент США Барак Обама заявив, що вимоги бути лідером Демократичної партії продовжують обтяжувати його шлюб попри те, що вони з родиною покинули Білий дім 10 років.

Про це він сказав в інтерв'ю New Yorker, передає Independent.

За словами експрезидента, його надії на те, що політику Трамп буде стримувати конституція, швидко зникли, особливо коли американський президент вперше заявив про намір заборонити мусульманам подорожувати до Сполучених Штатів, а потім розширив програми утримання іммігрантів.

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Вимоги суспільства реагувати на політику Трампа негативно впливають на його шлюб з Мішель. Зокрема, йдеться про участь в передвиборчих мітингах, зйомки рекламних роликів, виступи разом із кандидатами.

«Це справді створює напругу в нашій родині, і це її дратує. Вона хоче бачити, як її чоловік розслабляється та проводить з нею більше часу, насолоджуючись тим, що залишилося від нашого життя», — сказав Обама.

Він також додав, що не хоче повертатися в політику, щоб не стати «коментатором».

«Для мене функціонувати як Джон Стюарт (комік і телеведучий, який розповідає, зокрема, про політику — nv.ua), тобто просто раз на тиждень розповідати про те, що відбувається, — це не політичне лідерство, а коментаторство», — уточнив експрезидент.

Обама давно відкрито говорить про те, як політичне життя вплинуло на його родину, і, зокрема, про те, як пильна увага до першої темношкірої родини, що мешкала у Білому домі, чинила особливий тиск як на Мішель, так і на їхніх дочок — Сашу та Малію.