«65 років ніколи не виглядали краще». Мішель Обама привітала Барака з днем народження ніжним фото

Дружина 44-го президента США Барака Обами Мішель зворушливо привітала чоловіка з ювілеєм. Йому 4 серпня виповнилося 65 років.

Колишня перша леді США та адвокатка поділилася спільною фотографією з чоловіком на своїй сторінці в Instagram. Знімок вона доповнила зворушливим привітанням.

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«З днем ​​народження, Барак! 65 років ніколи не виглядали краще. Щодня ти робиш мене кращою людиною, і я вдячна за те, як ти допомагаєш нашій родині та нашій країні. Люблю тебе», — написала Мішель.

На фото пара тримається за руки, Барак щиро усміхається, а Мішель з закоханим поглядом дивиться на нього.

Світлина колишнього американського президента та першої леді вже набрала понад 900 тисяч уподобань. Під дописом Мішель люди залишають тисячі емоційних привітань для Барака.

Нагадаємо, що Барак Обама був президентом США два терміни: з 2009 по 2013 роки та з 2013 по 2017 відповідно.

Барак Обама познайомився зі своєю дружиною Мішель ще у 1989-у, а одружилась пара у 1992 році.

У них двоє доньок — 28-річна Малія Енн та 25-річна Саша.

Раніше ширилися чутки про проблеми у стосунках та навіть розлучення Барака та Мішель. Вони з’явилися зокрема тому, що на багатьох урочистих заходах колишній президент США був сам. Проте Мішель різко відреагувала на чутки та заявила, що просто вирішила більше дбати про себе і свої бажання.