Bad Bunny зʼявився на Met Gala 2026 в образі самого себе через 50 років

Пуерториканський співак Bad Bunny прийшов на зелену доріжку балу Інституту костюма музею Метрополітен у постарілій версії самого себе.

Bad Bunny з’явився на заході із сивим волоссям, бровами та бородою, спираючись на палицю, уособлюючи себе через 50 років.

Співак особливо акцентував на темі тіла, що старіє, пов’язаній з темою цьогорічного Met Gala. Цьогорічна виставка Мистецтво костюма (Costume Art) під кураторством Ендрю Болтона досліджує взаємозв'язок між одягом та тілом під ним. Вона складається з серії тематичних секцій, зокрема Оголене тіло, Вагітне тіло та Тіло, що старіє.

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Фото: REUTERS/Daniel Cole

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Майк Маріно був автором гриму для образу співака. Аутфіт Bad Bunny розробив самостійно у співпраці з Zara. Його образ складався з чорного костюма та чорної сорочки з великим скульптурним бантом. Цей бант — посилання на сукню Bustle Чарльза Джеймса, створену у 1947 році. Вона зберігається у постійній колекції Інституту костюма.

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Фото: REUTERS/Daniel Cole

Співак не вперше співпрацює з іспанським мас-маркет брендом. Zara створювали його одяг для виступу на Супербоул 2026 у лютому.

Що відомо про цьогорічний Met Gala

Тема — Мода — це мистецтво. Організатори заохочували відвідувачів розглянути різні способи, у який дизайнери використовують тіло як чисте полотно. Під час створення суконь дизайнери надихалися відомими творами мистецтва.

Цьогоріч спільно з Анною Вінтур співкураторками заходу стали Бейонсе, Ніколь Кідман та Вінус Вільямс.

До організаційного комітету увійшли:

дизайнер Ентоні Ваккарелло;

акторка Зої Кравіц;

співачки Сабріна Карпентер, Ліса з BLACKPINK, Doja Cat та Теяна Тейлор;

британський співак Сем Сміт;

моделі Алекс Консані, Палома Елсессер та Лорен Вассер;

нова головна редакторка Vogue Хлоя Малль;

баскетболістка Аджа Вілсон;

балерина Місті Копленд;

художниця Анна Веянт.

Ще восени стало відомо, що цьогорічний захід фінансуватиме мільярдер Джефф Безос та його дружина Лорен Санчес. Це рішення розкритикували, оскільки за традицією бал Met Gala фінансували модні дома.

Напередодні заходу активісти розклеїли плакати по Нью-Йорку із закликами бойкотувати захід через те, що Безос підтримує політику Трампа. Залученість мільярдера до заходу призвела до того, що його проігнорували Белла Хадід та Зендея. За чутками, Меріл Стріп відмовилася стати співкураторкою заходу. Мер Нью-Йорка Зохран Момдані також проігнорував давню традицію і не зʼявився на балу.