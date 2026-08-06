«Будь ласка, не відвертайтеся». Джамала звернулася до світу з закликом про допомогу після атаки РФ по Києву

Українська співачка Джамала звернулася до міжнародної спільноти з відчайдушним закликом про допомогу. Зірка показала фото з укриття, в якому разом із дітьми ховалася від російської балістики, що летіла на Київ в ніч на 5 серпня.

Переможниця Євробачення 2016 звернулася до світу, свій допис англійською вона оприлюднила на сторінці в Instagram.

Джамала розповіла, що під час атаки вночі її молодший син міцно притулявся до неї, а «її серце з кожним дотиком боліло все дужче і дужче». При цьому в голові співачки засіла і не відпускала єдина думка «Світ закрив свої двері».

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«Це особливо відчувається у такі ранки. Світ закрив для нас свої двері, відмовляючись бачити нас та чути. Я, можливо, остання з мрійниць і досі вірю у добро. Вірю у людей. Я щиро хочу зробити більше, зробити щось добре», — наголосила співачка.

Джамала додала, що складно залишатися сміливими, коли Україну обстрілюють Цирконами, балістикою та дронами. Бо після атаки все, що залишається, — це «смерть, біль і страждання».

Співачка пригадала жахливе відео із Херсона, на якому ворожий FPV-дрон полював за продавцем овочів та важко поранив чоловіка. Також зірка розповіла про знищені 8 мільйонів книг українського видавництва Ранок.

«Ворог продовжує нищити нашу культурну спадщину, церкви, музеї, бібліотеки, залізничні станції та поїзди. На залізничній станції Квітневий загинуло восьмеро людей. Вони просто чекали на поїзд», — додала артистка.

Вона висловила співчуття всім, хто втратив близьких, отримав поранення або чиє життя було зруйноване цими атаками.

«Будь ласка, не відвертайтеся. Будь ласка, не припиняйте підтримувати Україну», — відчайдушно звернулася Джамала до світу.

Нагадаємо, що в ніч на 5 серпня Росія атакувала Україну чотирма ракетами Циркон та 24 балістичними ракетами Іскандер. Жодної балістичної ракети не вдалося збити.

Найбільше постраждала Київська область. Там жертвами атаки стали 16 людей, ще 36 отримали поранення. У Києві через влучання в нежитлову забудову стався витік аміаку. 6 серпня на Київщині оголосили Днем жалоби.