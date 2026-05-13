«Дав 12 чи 14 пострілів». Продюсер гурту Бумбокс Олексій Согомонов збив шахед під час атаки РФ по Україні

У середу, 13 травня, Росія здійснила масовану атаку ударними дронами по Україні. Країна агресорка запустила по Україні понад 800 дронів. Про збиття дрону розповів продюсер гурту Бумбокс Олексій Согомонов, який з початку повномасштабного вторгнення мобілізувався до війська.

Про це він розповів у соцмережах.

За словами Согомонова, є офіційне підтвердження збиття, він отримав подяку від командира і штаба.

«Збив сьогодні шаху. Так вийшло що був сам на позиції. Дав 12 чи 14 пострілів з Браунінга і насипав з арки в хвіст. Є офіційне підтвердження і подяка від командира і штаба. Це 5 чи 6, я вже заплутався у МВГ Верба і якась там у всього підрозділу. Дякую побратимам за респект, без вас би цього не трапилось. Служу народу України», — написав він.

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Олексій Согомонов встав на захист України на початку повномасштабного вторгнення. Наразі продюсер гурту Бумбокс служить у Мобільній вогневій групі Верба, яка здійснює протиповітряний захист України. Позивний у Согомонова Бумбокс.

Масштабна повітряна атака на Україну розпочалась зранку 13 травня. Згідно із повідомленням президента Зеленського, з початку доби РФ запустила по Україні щонайменше 800 дронів. Влучання зафіксовані у Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській та Херсонській областях. Шість людей загинули.