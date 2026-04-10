«З нетерпінням чекали приспіву». Астронавтів місії Artemis 2 розбудили піснею Pink Pony Club Чаппелл Роан

Про це повідомляє USA Today.

Під час прямої трансляції місії NASA на Місяць в суботу, 4 квітня, диспетчери польотів використали пісню Pink Pony Club, щоб розбудити астронавтів на борту космічного корабля Оріон. Трек вимкнули буквально через хвилину, що розчарувало членів місії.

Реклама

«Ми всі з нетерпінням чекали приспіву», — сказав командир Рід Вайзман. Його слова викликали сміх у диспетчерів.

Пісня була випущена на лейблі Atlantic Records 3 квітня 2020 року і пізніше увійшла до дебютного альбому Чаппелл Роан The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023). Після виходу альбому, трек очолив чарти у Великій Британії та увійшовши до першої десятки чартів Австралії, Канади, Ірландії та США. Серед тих, кому подобаться Pink Pony Club, Елтон Джон.

Що потрібно знати про Artemis II

Artemis II (Артеміда-2) — це вже другий політ у рамках однойменної програми, але перший, коли на борту ракети-носія Space Launch System (SLS) і в кораблі Orion під назвою Integrity перебувають люди. Четверо астронавтів вирушили у петлеподібну подорож навколо Місяця і назад.

Artemis II стала першою місією з людьми, яка прямує до супутника з моменту завершення програми Apollo 1972 року. Останньою місячну поверхню залишала експедиція Apollo 17, і відтоді жодна людина не пролітала навіть повз Місяць.

Серед тих, хто опинився в космосі: командир Рід Віземан, пілот Віктор Гловер, фахівчиня Христина Кох і фахівець Джеремі Хансен із Канадського космічного агентства.

За час місії команда має облетіти навколо Місяця і повернутися назад. Астронавти не здійснюватимуть висадку на супутник Землі.