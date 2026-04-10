«З нетерпінням чекали приспіву». Астронавтів місії Artemis 2 розбудили піснею Pink Pony Club Чаппелл Роан

10 квітня, 17:33
Хіт Чаппелл Роан Pink Pony Club слугує будильником для астронавтів місії Artemis 2 (Фото: NASA/Handout via REUTERS)

Хіт Чаппелл Роан Pink Pony Club слугує будильником для астронавтів місії Artemis 2 (Фото: NASA/Handout via REUTERS)

Американські асторонавти, члени місії на Місять Artemis 2 використовують хіт Pink Pony Club співачки Чаппелл Роан замість будильника.

Про це повідомляє USA Today.

Під час прямої трансляції місії NASA на Місяць в суботу, 4 квітня, диспетчери польотів використали пісню Pink Pony Club, щоб розбудити астронавтів на борту космічного корабля Оріон. Трек вимкнули буквально через хвилину, що розчарувало членів місії.

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«Ми всі з нетерпінням чекали приспіву», — сказав командир Рід Вайзман. Його слова викликали сміх у диспетчерів.

https://twitter.com/dailyroan/status/2040479066210373815

Пісня була випущена на лейблі Atlantic Records 3 квітня 2020 року і пізніше увійшла до дебютного альбому Чаппелл Роан The Rise and Fall of a Midwest Princess (2023). Після виходу альбому, трек очолив чарти у Великій Британії та увійшовши до першої десятки чартів Австралії, Канади, Ірландії та США. Серед тих, кому подобаться Pink Pony Club, Елтон Джон.

https://www.youtube.com/watch?v=GR3Liudev18

Що потрібно знати про Artemis II

Artemis II (Артеміда-2) — це вже другий політ у рамках однойменної програми, але перший, коли на борту ракети-носія Space Launch System (SLS) і в кораблі Orion під назвою Integrity перебувають люди. Четверо астронавтів вирушили у петлеподібну подорож навколо Місяця і назад.

Artemis II стала першою місією з людьми, яка прямує до супутника з моменту завершення програми Apollo 1972 року. Останньою місячну поверхню залишала експедиція Apollo 17, і відтоді жодна людина не пролітала навіть повз Місяць.

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Серед тих, хто опинився в космосі: командир Рід Віземан, пілот Віктор Гловер, фахівчиня Христина Кох і фахівець Джеремі Хансен із Канадського космічного агентства.

За час місії команда має облетіти навколо Місяця і повернутися назад. Астронавти не здійснюватимуть висадку на супутник Землі.

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Редактор: Анастасія Кондрат

Теги:   Artemis 2 Космос політ на Місяць

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