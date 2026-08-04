На тлі нищівної критики. Аріана Гранде заявила про паузу у кар'єрі

Американська співачка та акторка Аріана Гранде заявила, що хоче зробити перерву у своїй публічній діяльності. Поставити кар'єру на паузу зірка збирається відразу ж після свого світового турне Eternal Sunshine Tour.

Останні шоу Аріани Гранде в турі заплановані на вересень. Після цього зірка планує зробити перерву на невизначений термін. Про це представники артистки повідомили People.

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«Аріана зробить крок назад від публічності відразу після свого туру. Вона з нетерпінням чекає на його завершення на позитивній ноті, будучи здоровою та щасливою. Після цього вона зробить заслужену перерву від роботи та публічних виступів, що призвели до нескінченної, постійної та пильної уваги громадськості. Цей тур для неї — прекрасний досвід. Вона любить своїх шанувальників і дуже насолоджувалася кожною хвилиною шоу», — мовиться у заяві.

Джерело, близьке до Гранде, також повідомило, що зірка виконує фізично складне шоу, яке вимагає значної атлетичної підготовки: «Вона виступає на дуже високому рівні вечір за вечором».

Через заявлену паузу, Гранде відмовилась від участі у мюзиклі Неділя в парку з Джоржем. Його прем'єра була запланована на вересень 2027 року у татрі Barbican. У постановці вона мала зіграти разом із актором Джонатаном Бейлі, з яким раніше знімалася у двох частинах Wicked.

Представник компанії Empire Street Productions уже підтвердив BBC, що мюзикл відбудеться без участі Ґранде. Там з розумінням поставилися до рішення зірки: «Ми розуміємо, що це рішення далося їй нелегко, і ставимося до нього з повним розумінням та підтримкою. Бажаємо їй усього найкращого».

Представники театру Barbican висловили сподівання, що одного дня їм вдасться привітати акторку у себе, коли для цього буде підходящий час.

Зауважимо, що повідомлення про паузу у кар'єрі Аріани Гранде з’явилося на тлі нищівної критики, з якою виконавиця стикається останніми роками. У ЗМІ та соцмережах зовнішність, вагу та загалом стан здоров’я Гранде обговорюють все частіше.

Ба більше, оголошення про переву у публічній діяльності вийшло лише через кілька днів після прем'єри кліпу на пісню Petal. Вона стала головним синглом восьмого студійного альбому Гранде.

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Власне після релізу в соцмережах знову почали активно обговорювати зовнішність, вагу та стан здоров’я співачки. У кліпі Аріана виконує роль співачки, яка прийшла на прослуховування. Раз за разом вона чує від критиків, що «недостатньо хороша», що «має щось зробити зі своєю зовнішністю». Тож в якийсь момент дівчина бере у руки бензопилу і влаштовує криваву розправу.

У коментарях під новою відеороботою Гранде безліч коментарів про її нездорову худорлявість та проблеми зі здоров’ям: «Люди не сумують за старою Аріаною, вони сумують за здоровою Аріаною», «На це складно дивитися, здається, її оточення бажає викачати з неї побільше грошей перш, ніж вона помре», «Неможливо ігнорувати слона у кімнаті. Вона реально виглядає хворою».