У компанії іншої росіянки. Путіністка Анна Нетребко дасть концерт у Парижі
Путіністка Анна Нетребко дасть концерт Парижі (Фото: Théâtre des Champs-Élysées)
У Театрі Єлисейських полів (Théâtre des Champs-Élysées) у Парижі пройде виступ російської оперної співачки Анни Нетребко, яка відома своєю підтримкою Володимира Путіна.
Про це повідомили на сайті театру.
Концерт Нетребко пройде 18 червня 2026 року. На сцені до неї доєднається інша російська оперна співачка — мецо-сопрано Олена Максимова.
Програма концерту складатиметься з творів Вінченцо Белліні, Руджеро Леонкавалло, а також Петра Чайковського, Сергія Рахманінова та Миколи Римського-Корсакова.
Загалом починаючи з 1 травня Нетребко виступить у низці європейських країн: Італії, Угорщині, Люксембурзі, Великій Британії, Австрії, Німеччині та Іспанії.
Хто така Анна Нетребко
Анна Нетребко у 2012 році підтримала Путіна на президентських виборах, а у 2014 році — окупацію Донецька та пожертвувала гроші Донецькому театру вже тоді, коли місто контролювала влада так званої «ДНР».
У лютому 2022 року вона відмовилася засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну, через що була звільнена з Метрополітен-опера в Нью-Йорку.
Вона вже тривалий час виступає в євпорейських театрах. 7 грудня 2024 року в міланському оперному театрі Ла Скала пройшла прем'єра вистави про трагедію сучасних воєн за її участі.
У квітні 2025-го стало відомо, що Нетребко відкриє театральний сезон в Королівській опері в Лондоні.
У серпні того ж року приблизно 50 діячів культури, а також політики Великої Британії, Франції та Нової Зеландії у колективному листі закликали виключити росіянку з програми, проте лист проігнорували.
11 вересня в Королівській опері у Лондоні відбувся перший із чотирьох запланованих виступів росіянки. Тоді під стінами опери зібралося близько 50 людей, які протестували проти її виступу.
Посол України в Лондоні Валерій Залужний опублікував колонку для видання Daily Mail, у якій пригадав, що у 2014 році після окупації Донецька Нетребко «пожертвувала» один мільйон рублів місцевому театру, зустрічалася з Олегом Царьовим і позувала з прапором так званої «Новоросії».