У Театрі Єлисейських полів (Théâtre des Champs-Élysées) у Парижі пройде виступ російської оперної співачки Анни Нетребко , яка відома своєю підтримкою Володимира Путіна.

Про це повідомили на сайті театру.

Концерт Нетребко пройде 18 червня 2026 року. На сцені до неї доєднається інша російська оперна співачка — мецо-сопрано Олена Максимова.

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Програма концерту складатиметься з творів Вінченцо Белліні, Руджеро Леонкавалло, а також Петра Чайковського, Сергія Рахманінова та Миколи Римського-Корсакова.

Загалом починаючи з 1 травня Нетребко виступить у низці європейських країн: Італії, Угорщині, Люксембурзі, Великій Британії, Австрії, Німеччині та Іспанії.

Хто така Анна Нетребко

Анна Нетребко у 2012 році підтримала Путіна на президентських виборах, а у 2014 році — окупацію Донецька та пожертвувала гроші Донецькому театру вже тоді, коли місто контролювала влада так званої «ДНР».

У лютому 2022 року вона відмовилася засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну, через що була звільнена з Метрополітен-опера в Нью-Йорку.

Вона вже тривалий час виступає в євпорейських театрах. 7 грудня 2024 року в міланському оперному театрі Ла Скала пройшла прем'єра вистави про трагедію сучасних воєн за її участі.

У квітні 2025-го стало відомо, що Нетребко відкриє театральний сезон в Королівській опері в Лондоні.

У серпні того ж року приблизно 50 діячів культури, а також політики Великої Британії, Франції та Нової Зеландії у колективному листі закликали виключити росіянку з програми, проте лист проігнорували.

11 вересня в Королівській опері у Лондоні відбувся перший із чотирьох запланованих виступів росіянки. Тоді під стінами опери зібралося близько 50 людей, які протестували проти її виступу.

Посол України в Лондоні Валерій Залужний опублікував колонку для видання Daily Mail, у якій пригадав, що у 2014 році після окупації Донецька Нетребко «пожертвувала» один мільйон рублів місцевому театру, зустрічалася з Олегом Царьовим і позувала з прапором так званої «Новоросії».