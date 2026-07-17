«Має більше свободи». Анджеліна Джолі переїде з Лос-Анджелеса, оскільки тепер всі її діти повнолітні

Джерела видання People повідомляють, що 51-річна Джолі тепер «готова» «відкрити світ» разом з дітьми та залишити своє життя в Каліфорнії.

«Вона роками говорила про те, щоб покинути Лос-Анджелес. Вона рада мати більше свободи та гнучкості у своєму житті», — заявив інсайдер.

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Джерела додали, що діти завжди були її пріоритетом, і вона «хотіла, щоб вони пізнали світ». Тепер акторка рада, що «вони всі можуть робити більше разом».

«Вона готова до цього», — додав інсайдер.

У червні Анджеліна Джолі дала інтервʼю Variety, під час якого заявила, що рада, що діти «все ще люблять її, бо це багато про що говорить», і хочуть бути поруч з нею. При цьому вони заохочують її шукати нові можливості за межами Лос-Анджелеса.

«Думаю, що мій бойовий дух нарешті повернувся. Я його на деякий час втратила. Мене трохи збили з пантелику, і він повертається значною мірою завдяки моїм дітям, які тепер старші та підтримують мене. Моїм дітям майже всім по 18, тому тепер вони хочуть бачити, як я подорожую світом, хочуть, щоб я виходила на вулицю та робила щось нове», — сказала Джолі.

Чутки про те, що акторка планує переїзд, зʼявилися у серпні минулого року. Тоді, за даними видання People, акторка планувала виставити свій будинок на продаж. Йдеться про історичний будинок 1913 року Cecil B. DeMille Estate, який належав режисеру Сесілю Блаунту Де Міллю.

За словами інсайдерів, Джолі ніколи не хотіла жити в Лос-Анджелесі постійно. У неї не було вибору через угоду про опіку з Бредом.