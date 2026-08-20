«Одне з місць сили». Андрій Садовий розповів, де відзначив день народження

19 серпня міському голові Львова Андрію Садовому виповнилося 58 років. Він опублікував фото з дружиною та розповів, що відзначив день народження в одному зі своїх місць сили.

Спільною світлиною з дружиною, мистецтвознавицею та співвласницею медіахолдингу ТРК Люкс Катериною Кіт-Садовою Мер Львова поділився у соцмережах.

За словами Андрія Садового, на його день народження вони з дружиною поїхали на Бакоту.

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«Бакота. Колись ці землі були частиною держави короля Данила. А до Бакоти за його наказом приходив його син Лев. Сьогодні це одне з моїх місць сили. Тому свій день народження вирішив провести саме тут», — зазначив Садовий.

Також у дописі міський голова Львова подякував людям за привітання.

Нагадаємо, 4 серпня Андрій Садовий ділився спільним фото з дружиною Катериною з нагоди їхньої річниці їхнього шлюбу. За словами мера Львова, вони відзначили 25 років подружнього життя. «Сьогодні нам 25 років. Катерина каже, що це багато. Я так не думаю», — підписав тоді знімок Садовий.