Потрапили в об'єктив Ніколаса Карми. Андрій Садовий та його дружина Катерина Кіт-Садова розсекретили, скільки коштує їхній одяг

Міський голова Львова Андрій Садовий та його дружина, мистецтвознавиця і бізнесвумен Катерина Кіт-Садова стали героями популярної рубрики Скільки коштує Look?.

Андрій Садовий та Катерина Кіт-Садова потрапили в об'єктив блогера Ніколаса Карми. Міський голова Львова розповів, що свої кросівки носить вже третій рік, а його лляна сорочка коштує 1000 гривень.

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«У цих мештах (взуття) вже третій рік ходжу, потім я від себе дітям передаю. Сорочка, ну думаю я десь віддав 1000 гривень з копійками. То є льон. Білизна теж українська. Все українське», — сказав Садовий.

Андрій Садовий та його дружина Катерина Кіт-Садова / Фото: Кадр із відео

Фото: Кадр із відео

Катерина Кіт-Садова з’явилася у сукні в українському стилі за дві тисячі гривень і сорочці, яку вишила її мама. Андрій Садовий у розмові з Ніколасом Кармою розкрив секрет міцного шлюбу з дружиною.

«Не сваріться зі своїми дружинами. Вона починає вас зачіпати, а ви починаєте відповідати — це вже індо-пакистан. Зупинити то неможливо. Краще побути у спокої, а там дружина зрозуміє, що може не права. У нас воно десь так буває», — зазначив мер Львова.

Фото: Кадр із відео

Фото: Кадр із відео

Андрій Садовий і Катерина Кіт одружилися у 2001 році. У пари п’ятеро синів — Іван-Павло, Тадей-Лука, Михайло, Йосип та Антоній.

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