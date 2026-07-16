Лідеру гурту Бумбокс Андрію Хливнюку присвоїли звання Заслуженого артиста України
Андрій Хливнюк став Заслуженим артистом України (Фото: Андрій Хливнюк/Facebook)
Президент Зеленський присвоїв почесне звання заслуженого артиста України лідеру гурту Бумбокс Андрію Хливнюку.
Зеленський підписав указ про присвоєння звання заслуженого артиста України 15 липня — у День Української Державності.
«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку», — йдеться в повідомленні.
Разом із Хливнюком відзначили й інших представників культурної сфери. Зокрема, телеведучий Тімур Мірошниченко отримав орден За заслуги ІІІ ступеня.
Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк вступив до ТрО Києва, брав участь у звільненні Київської області, отримавши поранення в обличчя під час одного з виїздів.
Зараз Хливнюк служить в добровольчому загоні Хижак патрульної поліції України, який прикомандирований до 426-го полку 30-го корпусу морської піхоти.