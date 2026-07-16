Лідеру гурту Бумбокс Андрію Хливнюку присвоїли звання Заслуженого артиста України

Зеленський підписав указ про присвоєння звання заслуженого артиста України 15 липня — у День Української Державності.

«За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку», — йдеться в повідомленні.

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Разом із Хливнюком відзначили й інших представників культурної сфери. Зокрема, телеведучий Тімур Мірошниченко отримав орден За заслуги ІІІ ступеня.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Хливнюк вступив до ТрО Києва, брав участь у звільненні Київської області, отримавши поранення в обличчя під час одного з виїздів.

Зараз Хливнюк служить в добровольчому загоні Хижак патрульної поліції України, який прикомандирований до 426-го полку 30-го корпусу морської піхоти.