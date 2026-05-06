Заблюрив обличчя. Андрій Джеджула показав фото з новою дружиною

Телеведучий Андрій Джеджула вперше показав фото з новою дружиною, про одруження з якою стало відомо минулого року. Водночас він продовжує приховувати її особисть.

Ведучий публічно привітав дружину з днем народження.

«З кожним днем все більше відчуваю себе у родині, яка створена з любовʼю, де цінують і поважають, а головне — люблять!», — зазначив він.

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На світлині Джеджула позує у сірих штанах та чорній сорочці, а його обраниця — у чорній обтислій сукні. Шоумен «скрипом у серці» заблюрив обличчя обраниці.

Для Андрія Джеджули це вже другий офіційний шлюб. Він перебував у цивільному шлюбі зі співачкою Сантою Дімопулос. У пари народився син Даніель, якому вже 16 років.

У 2017 році Джеджула одружувався з блогеркою Юлією Леус. Пара остаточно розійшлася у 2022 році. Згодом вони тривалий час у судовому порядку встановлювали місцепроживання доньки Аделіни.

У 2025 році телеведучий публічно заявив, що одружився з жінкою, яка не повʼязана із шоубізнесом. У них є спільна донька.