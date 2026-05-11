Український журналіст-розслідувач Георгій Шабаєв повідомив, що колишній український телеведучий Андрій Доманський отримав російське громандянство ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це Шабаєв розповів у Facebook.

Журналіст з’ясував, що Доманський не лише отримав паспорт громадянина РФ після початку повномасштабної війни, а ще й працює у Совкомбанку, який перебуває під санкціями ЄС.

Реклама

Так, Шабаєву вдалося з’ясувати, що Андрій Доманський отримав паспорт громадянина РФ 17 грудня 2022 року в головному управлінні МВС РФ у Санкт-Петербурзі, а також, що у березні Доманський працював розробником в ООО Совкомбанк Технології — підрозділі Совкомбанку, який перебуває під санкціями.

Фото: скрішот/Георгій Шабаєв/Facebook

«Я спочатку здивувався — де Доманський, а де програмування? Але потім побачив, що він отримав профільну освіту в Одеському політехнічному інституті, а в одному з інтерв'ю розповідав, що з дитинства хотів бути програмістом. Що ж, як бачимо, його мрія здійснилася… в Росії», — написав Шабаєв.

Він також зацікавився питанням, чи відмовився Доманський від українського громадянства після переїзду до РФ.

Нагадаємо, Андрій Доманський був відомим український ведучим. Свою кар'єру він розпочав на одеській радіостанції Просто радіо у 1992 році. А уже у 2002 році став ведучим програми Підйом на Новому каналі. Також він вів такі шоу, як Інтуїція, Хто проти блондинок, Фабрика зірок, Голос країни на каналі 1+1. У 2014 році Доманський перейшов на телеканал Інтер, а у 2018 році опинився в центрі скандалу, ставши ведучим концерту Победа. Одна за всех. Зокрема, у своїй промові зі сцени він зазначив, що не «ми не можемо дозволити, щоб вулиці наших міст називали іменами фашистських злочинців, а їхні портрети безкарно проносили під час факельних ходів у нашій столиці, де кожен метр просякнутий кров’ю наших співвітчизників». Після цього біля офісу каналу Інтер у Києві пройшли акції протесту, які вимагали позбавити канал ліцензії.

Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Доманський залишив Україну. Як повідомляв ведучий Слава Дьомін, Доманський виїхав з України до однієї з країн Балтії. Підставою для виїзду з України у воєнний час був той факт, що телеведучий має п’ять дітей, троє з яких на той момент були неповнолітніми.