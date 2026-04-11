Юрій Нікітін у США зустрівся з Андрієм Данилком і «мамою» Сердючки Інною Білоконь

Продюсер Юрій Нікітін на сторінці в Instagram поділився фото з Андрієм Данилком та Інною Білоконь. Зараз Verka Serduchka & Band гастролюють по США.

Нікітін опублікував свіже фото з Білоконь і Данилком у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія. У перерві між концертами Данилко та Білоконь відвідали особняк Грейстоун.

«Концертний тур Вєрки Сердючки у Північній Америці — це не просто великий емоційний заряд від неймовірного перформансу суперталановитих творчих особистостей, а й можливість зустрітися з дорогими мені людьми, дружба та співпраця з якими триває вже майже 30 років», — підписав кадри продюсер, який уже тривалий час проживає за кордоном.

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Юрій Нікітін та Андрій Данилко / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Юрій Нікітін з Андрієм Данилком та «мамою» Сердючки Інною Білоконь / Фото: instagram.com/yuriynikitin

12 квітня Сердючка виступить у Нью-Йорку, а потім концерти відбудуться у Канаді, у Монреалі та Торонто. Засновник лейблу Mamamusic Юрій Нікітін співпрацює з Андрієм Данилком уже майже 30 років, а також залишається продюсером гурту KAZKA. Нещодавно KAZKA завершила тур США та Канадою.

Раніше Євген Рибчинський зізнався, чому його кума Ірина Білик розірвала співпрацю з Юрієм Нікітіним. Білик і Нікітін були у стосунках близько восьми років. Після завершення роману Нікітін ще довго залишався продюсером співачки. У 2025 Ірина Білик отримала авторські права на всі свої пісні.