Після звинувачень в домаганнях. Музикант Андрій Бармалій пройшов лікування від алкоголізму

Саксофоніст Андрій Бармалій, справжнє ім'я Андрій Мартиненко, якого музикантка Аліна Галицька звинуватила у сексуальних домаганнях , пройшов лікування від алкоголізму.

Про це Бармалій повідомив у соцмережах, виклавши довідку із лікарняного закладу. Згідно із цією довідкою йому вшили дісульфірам, лікарський препарат, який застосовується при лікуванні хронічного алкоголізму, викликаючи гостру чутливість до етанолу.

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«Іноді найкраще рішення, це не залишити собі вибору», — повідомив він.

Днями музикантка Аліна Галицька (Fuji Moodji) повідомила, що музикант та військовослужбовця ЗСУ, який проходить службу у Культурних силах Андрій Мартиненко, відомий як Андрій Бармалій, а також музикант Павло Ступак домалагалися її. Обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння, домагався її.

Після розголосу обидва публічно вибачилися, Бармалій навіть записав відеозвернення із вибаченням. У Культурних силах, де він проходить службу, засудили поведінку військовослужбовця та повідомили, що він понесе дисциплінарне покарання.