Після заяв про «київську» російську мову. У Чернівцях скасували концерт Анастасії Приходько

У Чернівцях скасували концерт співачки Анастасії Приходько після її допису у Threads про те, що вона розмовляє «київською» російською мовою.

Про це повідомляє Суспільне Чернівці.

Нещодавно Приходько опублікувала допис російською мовою у Threads: «Привіт, я Анастасія Приходько і я говорю київською російською мовою. Питання?»

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Користувачі Мережі її висміяли, серед них були ведучий Андрій Бєдняков, волонтер Сергій Стерненко, блогерка Тетяна Микитенко. Були і ті, хто розкритикував співачку через «бажання хайпонути» на чутливій для суспільства темі.

Після критики Приходько опублікувала інший допис, але вже українською.

«Привіт, я Анастасія Приходько. Для особливо збуджених, я говорю і на рідній мові —українській. Питання?» — написала вона.

Фото: Скриншот/Threads

Після цього у Чернівцях скасували концерт співачки, запланований на 5 травня у Центрі Миколайчука.

Як розповіла в коментарі Суспільному в.о. директора Центру Тетяна Д’яченко, у закладі вирішили не підписувати жодного договору та повідомили організаторам, щоб вони шукали іншу локацію для проведення концерту. Причиною стали звернення містян.

«Зараз, коли з’ясувалося, що почався продаж квитків і що концерт планується в нашому закладі, ми вирішили не підписувати жодного договору та повідомили організаторам, щоб вони шукали іншу локацію… Нас згадували в соціальних мережах, де люди обурювалися. Ми реагували та повідомляли, що у нас концерту не буде», — сказала вона.

Фото: Скриншот/Instagram

Піарник Анастасії Приходько Кирило підтвердив скасування концерту.

«Відбувся певний мініскандал: Анастасія планувала приїхати до Чернівців, але жителі сказали „ні“ і бойкотували, тому команда прийняла рішення повністю скасувати концерт, щоб не бути тригером… Шукати інше місце не будемо», — сказав він.

Представник співачки назвав мовне питання тригеркою темою і додав: «Питання одне — це коли люди заспокояться, щоб Анастасія змогла приїхати з концертом до Чернівців».

Приходько вже не одноразово викликала критику своїми заявами щодо російської мови. У червні минулого року вона заявила, що повертає російськомовний репертуар після того, як Андрія Данилка розкритикували за виконання старих пісень російською.

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Також артистка критикувала Монатіка за переклад російськомовних хітів.