«У кожної історії є початок та фінал». Анастасія Оруджова попрощалася з Кварталом 95

Гумористка й актриса Анастасія Оруджова прокоментувала своє звільнення зі студії Квартал 95. Актриса в Instagram поділилася архівними фото з колегами.

Оруджова зазначила, що вісім років присвятила Кварталу (з жовтня 2018 року, коли з’явився Жіночий Квартал). Актриса також брала участь у Лізі Сміху.

«У кожної історії є початок та фінал. На жаль, у двадцять фото неможливо помістити вісім років дружби, досягнень, конкуренції, сміху, любові, підтримки, вдячності, рок-н-ролу, обіймів перед виходом на сцену та після нього. Дякую за все. Люблю», — написала актриса.

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Фото: instagram.com/orudjova_nastya

«Ти моя любов», — підтримала Оруджову актриса Єдиного Кварталу Валерія Товстолєс. «Люблю назавжди», — додала актриса Кварталу Ольга Жуковцова.

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Анастасія Оруджова попрощалася з Кварталом / Фото: instagram.com/orudjova_nastya

Про те, що Оруджова пішла з Кварталу стало відомо ще у березні, але тільки 3 травня актриса вирішила офіційно про це заявити. Оруджова покинула творче об'єднання в один період з учасницями шоу Тріо Різні Аліною Блажкевич і Олександрою Машлятіною, та Іриною Сопонару.

Після відходу з Кварталу Оруджова, Блажкевич і Машлятіна займаються власним проєктом, імпровізаційним шоу Тріо Різні ПОРАДНИЦЯ.

У лютому Анастасія Оруджова оголосила про заручини з коміком Русланом Зарбалієвим. Як відомо, під час повномасштабної війни Вечірній Квартал об'єднався з Жіночим Кварталом у Єдиний Квартал. До колективу Єдиний Квартал приєдналися нові акторки — Ірина Левкун та Злата Козак.