«Важкий крок». Анастасія Оруджова висловилася про свій відхід з Кварталу 95

Гумористка та актриса Анастасія Оруджова на подкасті Кажуть! Брешуть (сімейний проєкт Олександра та Інни Педан) висловилася про своє звільнення зі студії Квартал 95.

Оруджова покинула творче об'єднання в один період з учасницями шоу Тріо Різні Аліною Блажкевич, Олександрою Машлятіною та Іриною Сопонару.

Після відходу з Кварталу Оруджова, Блажкевич і Машлятіна займаються власним проєктом, імпровізаційним шоу Тріо Різні ПОРАДНИЦЯ. «Я змінила свою роботу, зараз я залишилася тільки з дівчатами (з Блажкевич і Машлятіною). Ми працюємо тільки над нашим проєктом, над нашим каналом у YouTube. І пішли з інших усіх наших робіт. Це дуже вагомий і важкий був крок. Але вирішили, що його потрібно зробити», — прокоментувала актриса.

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«Ну це така сепарація, за тебе відповідала вся ця махіна, і це була стабільність, а зараз ви залежите повністю від себе», — зазначив Олександр Педан. «Ми почали робити в 10 разів більше. Ми такі: „Боже, ми самі, що нам тепер робити?“. Кожен день потрібно плани будувати, нові зйомки робити. Дай Боже, це буде новим кроком», — додала Оруджова.

У лютому Анастасія Оруджова оголосила про заручини з коміком Русланом Зарбалієвим. «Я навіть не пам’ятаю, що він казав. Типу: „Виходь за мене, я тебе люблю“. Я одразу вхопилась за каблучку і тільки потім: „Ой, це ж ти маєш її одягнути!“. І я навіть не сказала „так“. Це і так мало бути зрозуміло всім!», — розповіла на подкасті акторка.

Як відомо, під час повномасштабної війни Вечірній Квартал об'єднався з Жіночим Кварталом у Єдиний Квартал. До колективу Єдиний Квартал приєдналися нові акторки — Ірина Левкун та Злата Козак.