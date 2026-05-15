Після гучних звинувачень у насильстві. Ексдружина Костянтина Темляка Анастасія Нестеренко вперше прокоментувала їхнє розлучення

У квітні Анастасія Нестеренко опублікувала відео у TikTok, у якому зізналася, що сумує за колишнім. Користувачі у Мережі зрозуміли, що йдеться про Костянтина Темляка.

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Нестеренко розповіла в інервʼю Марічці Падалко, що саме вона стала ініціаторкою розриву. Дівчина не перебуває у стосунках уже 8 місяців.

За словами акторки, у побуті мало що змінилося, адже майже півтора року вона була дружиною військового й більшість часу жила сама.

«Вийшла, і слава Богу (зі стосунків з Костянтином Темляком — nv.ua). Ось так скажу. Не буду», — сказала Анастасія.

Наразі Нестеренко ходить на побачення, але поки що не готова до нових стосунків.

«Мені подобається фліртувати. Мені подобається ось це відчуття, що я нікому нічого не винна. Ось ця легкість мені дуже подобається. Зараз мені важко уявити, що я знову одружуюсь, знову хтось поруч зі мною кожного дня. Поки що я кайфую від того, що я сама, — додала акторка.

Що відомо про справу Костянтина Темляка

Колишня дівчина актора Анастасія Соловйова звинуватила його у фізичному і психологічному насильстві. Сам актор підтвердив, що застосував силу до жінок та мав залежності.

Згодом мисткиня Manita повідомила, що Темляк надсилав їй повідомлення інтимного змісту. Дівчині на момент інциденту було лише 15 років. Зокрема, він ймовірно закликав Manita надіслати йому оголені фото. Темляк поки не коментував зі звинувачення.

Соловйову підтримали колеги Темляка — Катерина Тишкевич, Даша Астафʼєва, Наталка Денисенко тощо. Втім знайшлися ті, хто закликав не засуджувати актора публічно, серед них ведучий Олексій Суханов.

Дружина актора Анастасія Нестеренко заявила, що у їхніх стосунках фізичного і емоційного насильства не було, втім деяка інформація її шокувала.

19 стало відомо, що київська поліція відкрила кримінальне провадження щодо актора Костянтина Темляка за підозрою в домашньому насильстві. Справу розслідували за статтею 126−1 Кримінального кодексу України. Анастасію Соловйову визнали потерпілою у справі.