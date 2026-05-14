Стосується Путіна. Амаль Клуні розкритикувала політиків, що порушують міжнародне право і закликала притягнути їх до відповідальності

Лівансько-британська юристка та правозахисниця Амаль Клуні закликала притягнути до відповідальності політиків, що порушують міжнародне право під час конгресу Impact '26 у Познані, Польща.

Про це повідомляє RMF24.

На конгресі Амаль супроводжував її чоловік, актор Джордж Клуні.

«Міжнародна правова система сьогодні переживає кризу, а світові лідери дедалі більше відкрито ігнорують закон», — заявила юристка.

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За словами Клуні, раніше навіть ті, хто порушував міжнародне право, визнавали його існування та його конкретне значення. Зараз ситуація зовсім інша.

Амаль Клуні також запитали, чи вважає вона, що міжнародне право перестало діяти з огляду на війну в Україні, війну Ізраїлю в Газі, напади Ізраїлю та Америки на Іран, а також обстріли Лівану Ізраїлем.

«Якщо злочини проти людяності не будуть покарані, вони приречені їх повторювати», — відповіла вона, додавши, що, незважаючи на нинішні виклики, вона вважає, що можливо притягнути до відповідальності лідерів, які призвели до триваючих війн.

Адвокатка визнала, що це найскладніші часи в її юридичній кар'єрі. Вона наголосила, що міжнародна система переживає кризу через брак лідерства з боку США.

Також Амаль і Джордж Клуні зустрілися з премʼєром Польщі Дональдом Туском.

«Вони погодилися зі мною, що Польща — найкраще місце на Землі», — прокоментував зустріч прем'єр-міністр.

Раніше Джордж Клуні розкритикував заяву Трампа про «смерть цілої цивілізації», назвавши її воєнним злочином.

У відповідь директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг заявив у коментарі Independent: «Єдина людина, яка скоює воєнні злочини, — це Джордж Клуні, який знімає жахливі фільми та жахливо грає».