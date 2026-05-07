У стилі бачата. Альона Омаргалієва переспівала легендарний хіт Назарія Яремчука Стожари у проєкті Тіни Кароль Дім Звукозапису

Четвертий епізод проєкту Дім Звукозапису Тіна Кароль називає найособистішим, бо його героїнею стала її подруга, з якою вони товаришують 23 роки, та колега по сцені, співачка Альна Омаргалієва.

Співачки зі сміхом згадують життя в одному студентському гуртожитку, коли Тіна Кароль вчилася в Глієра, а Альона Омаргалієва — в Естрадно-цирковому коледжі. Вони товаришують вже 23 роки.

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«Неправда, що дружби у шоу-бізнесі немає. Просто справжня дружба мовчазна. Вона живе в тому, що ти роками стежиш за людиною здалеку і радієш кожному її кроку, як власному. Що ти знаєш її голос ще до того, як його впізнала країна. Альона Омаргалієва — одна з тих жінок, поруч із якими я виросла як артистка і як людина. Я бачу в ній доказ того, що в нашій справі можна пройти довгий шлях, не зрадивши ні голосу, ні себе. Це і є справжня дружба — коли ти на сцені одна, але знаєш, що десь поруч є та, хто розуміє ціну кожної твоєї ноти», — каже Тіна Кароль про свою гостю.

Слухач знає Альона Омаргалієва сьогодні за популярними піснями Я не п’яна, я просто закохана, На краю, Фанат. Вони розійшлися у плейлистах і ТікТоці мільйонним охопленням. Але до цього шляху вона йшла довго і непросто — з періодами, коли здавалося, що співу в її житті вже не буде.

Фото: пресслужба

Пісню Стожари, хіт 1979 року Назарія Яремчука, який написав композитор Павло Дворський на слова Володимира Кудрявцева, обрала сама Омаргалієва. Вона зізналася, що пісня повертає її в «дитячі, теплі, мирні часи» і є для неї символом українізації, повернення до української пісні.

«Я дуже вдячна Тіні за запрошення в цей знаковий проєкт ДЗЗ. Для мене було важливо зберегти ніжність і настрій оригіналу, але водночас дати йому нове звучання — більш сучасне, емоційне, таке, що відгукується сьогодні. Для мене дуже цінно відроджувати і нагадувати про нашу культурну спадщину. І я точно знаю, що пісня Стожари буде звучати на моїх концертах — в Україні, у турах і по всьому світу, щоб українська пісня жила і лунала!» — говорить Альона Омаргалієва.

Фото: пресслужба

Альона Омаргалієва заспівала Стожари у стилі бачати. Ідею обрати саме цей стиль для пісні порадив співачці її чоловік, співак, а нині військовослужбовець ЗСУ Тамерлан. Допомогли їй у цьому перкусіоніст та симфонічний оркестр Українського радіо.

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Традиційно у проєкті ДЗЗ Тіна Кароль розповіла історію цієї пісні. В інтерв'ю її автор Павло Дворський пригадує ніч у серпні 1978-го в Одеській області, коли він вийшов о четвертій ранку на вулицю — і небо було таке зоряне, що зорі здавалися такими, що ловляться на долоню. Так і з’явилися Стожари. До епізоду також увійшли коментарі Народного артиста України, композитора Олександра Злотника, автора документального фільму Вусатий фанк Віталія Бардецького та співака, композитора, культурного діяча Віктора Морозова.