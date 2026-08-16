Актриса поділилася архівними фото з чоловіком і згадала їхній спільний шлях, зокрема виховання дітей, втрату близьких і подолання складних часів. Мілано подякувала Бугліарі за те, що він прийняв її особистість, яка змінювалася, та її захоплення, назвавши його своїм «дзеркалом» і «домом». Вони одружилися у 2009 році.

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«17 років у шлюбі з цим хлопцем. Це здається одночасно і неможливим, і водночас — так, звісно, минуло вже 17 років, адже ми прожили разом десь 46 життів. Ми створили двох чудових людей. Збудували дім. Втратили близьких. Пережили пандемію. Виростили собак. Пережили бейсбольні сезони й деякі справді важкі моменти, деякі — безглуздо прекрасні, а також усі ті звичайні вівторкові вечори, які, як виявляється, і є тим, з чого насправді складається шлюб. Боже, як ти мене смішиш, Девіде. Але, мабуть, найбільше я люблю в тобі те, що ти постійно знаходиш нові способи любити мене. За 17 років я дуже змінилася. У мене з’явилися нові уявлення про те, хто я і чим хочу займатися. Я вирішила, що хочу писати, малювати, боротися за щось, вчитися тому, до чого раніше не мала жодного стосунку. А ти ніколи не дивуєшся. Ти ніколи не запитуєш: „З яких це пір ти цим займаєшся?“. Ти просто створюєш простір для нової версії мене, ніби від самого початку знав, що вона з’явиться. Це дуже особливий вид любові. Коли тебе знають досконало, але при цьому дають достатньо простору, щоб стати кимось новим. Немає нікого, з ким я воліла б робити всі ці чудові речі. Або проходити крізь усі ці труднощі. Або сидіти поруч на дивані, поки ми обоє дивимося в телефони й час від часу показуємо один одному відео із собаками в TikTok. Через 17 років ти, як і раніше, — моє дзеркало. Мій дім. І якимось чином, навіть після всього цього часу, ти залишаєшся тим, кого я продовжую відкривати для себе. Ти такий чудовий. З річницею, Девіде. Я люблю тебе», — написала акторка.

У Алісси Мілано та її чоловіка, спортивного агента Девіда Багліарі, двоє дітей: син Майло Томас і донька Елізабелла Ділан.