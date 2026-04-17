«4 кг найдорожчого в світі золота». Аліна Гросу вперше стала мамою

Співачка Аліна Гросу народила первістка. Про це вона повідомила у своїх соцмережах і показала зворушливе фото із дитиною.

У співачки народився син вагою 4 кг та зростом 58 см. Ці подробиці співачка розкрила у зворушливій публікації у соцмережах. Вона поділилася фото, на якому вона та її обранець тримаю у своїх руках маленьку ручку дитини.

Реклама

Про те, що це хлопчик співачка повідомляла раніше — стать дитини вона розсекретила у лірик-відео на пісню Волошки.

«Наша любов, наш маленький всесвіт. Тільки тепер ми зрозуміли, що таке по-справжньому любити. Більше 4 кг найдорожчого в світі золота. І 58 см найніжніших пухкеньких булочок», — підписала вона знімок.

30-річна Аліна Гросу ретельно приховує батька дитини. У Мережі та у таблоїдах подейкують, що обранцем співачки є російський актор Роман Полянський. Принаймні їх разом бачили на події у Нью-Йорку у 2024 році.